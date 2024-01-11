Batman\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

BATMAN'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleri 'Linda' ve 'İka'nın da katılımıyla yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.