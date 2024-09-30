Bayburt'ta Kent Diplomasisi Paneli Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt'ta Kent Diplomasisi Paneli Yapıldı

Bayburt\'ta Kent Diplomasisi Paneli Yapıldı

Gençlerin Kent Diplomasi projeleri hakkında görüşlerini paylaştığı panel Bayburt'ta gerçekleştirildi.

30.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" adlı Avrupa Birliği Ulusal Ajansı projesi kapsamında "Kent Vizyon Panelleri: Bayburt" paneli gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde Vali Mustafa Eldivan, bir şehri imar ederken neslin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı.

Nesil ihmal edildiği zaman ortaya farklı durumların çıktığını belirten Eldivan, "Yani ne kadar yol, tiyatro, parklar, kültür merkezleri yaparsanız yapın önemli olan onun değerini bilmesidir." dedi.

Eldivan, Bayburt gibi Anadolu şehirlerinin yetişmiş insan konusunda şansızlık yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yetişmiş insan maalesef yerinde durmuyor. Yani bu nüfusla alakalı değil. Örneğin Bayburt'ta okuyan ve güzel yerler kazanan hemşehrilerimiz İstanbul, Ankara olmak üzere ülkenin cazibe merkezi olan büyük şehirlere akın ediyorlar. Dolayısıyla üreten, vizyon sahibi neslin sayısını artırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Şehrin nüfusunun çok bir önemi yok, niteliğin daha çok önemi var. Bu tür toplantılar, akademik çalışmalar bence çok kıymetli ve faydalı. En azından yerelde bu işlere meraklı, okuyan, düşünen, üreten ve şehirle ilgili bir şekilde denklem kuran gençlerimizin, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın da ufkunu açmak açısından ben kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Belediye Başkanı Mete Memiş de yöneticiler olarak eğitimli bireylerin farkındalığı yüksek öğrenciler ve gençlerin sunacağı her türlü projenin belediyede yer bulacağını ve kente katkı sağlayacağını aktardı.

Genç gözüyle şehre bakarken bilinmesi gereken en önemli şeyin şehrin bir ahlakının olduğuna işaret eden Memiş, "Nasıl ki insanların ahlakı vardır, güzel huyları vardır, şehirlerin de ahlakı vardır. Şehrin ahlakı mimarisindedir. Bir şehrin mimarisi o şehre ait kimlik bilgilerini muhteva eder. Şehrimizi imar ediyorken insanımızı ihmal etmeyeceğiz. Şehrimizi imar ederken insanımızı ihmal edersek bir gün o insanlar gelir şehrimizi imha ederler." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya da kent diplomasisi kavramının başta yerel yönetimler olmak üzere kent aktörlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimlerini, kentin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsadığını belirtti.

Kent diplomasisinin yerel kalkınmaya da önemli katkıları olacağına inandıklarını dile getiren Akkaya, "Bu amacın odağına gençleri koymak istiyoruz. Bu bağlamda projemizde kent diplomasisinin gençlerin kent hayatına katılımını ve kent hayatı üzerindeki rolünü kentteki gençlerin ve diğer aktörlerin görüş ve önerileriyle birlikte değerlendirmeyi öneren bir platformun hayata geçirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından "Bayburt ve Kent Diplomasisi" isimli ilk panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu moderatörlüğünde yapıldı.

Panele, Prof. Dr. Hayriye Şengün, Dr. Nisa Erdem Karadeniz ve Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit Marmara Üniversitesi'nden konuşmacı olarak katıldı.

İkinci panelde ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Koleksiyon Yönetimi Şube Müdürü Serkan Gedük, Doç. Dr. Burcu Zeybek, Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, bayburt, Kültür, Eğitim, Güncel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Kent Diplomasisi Paneli Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
21:49 İsrail kara harekatına başladı Lübnan ordusu geri çekildi İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Kent Diplomasisi Paneli Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement