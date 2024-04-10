İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bayram tatilinin son günü seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından yayımlanan "trafik tedbirlerine ilişkin genelge" kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten, 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar, seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Yerlikaya, geçişe izin verilmeyecek yerlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul istikametine D-100 karayolu ve O3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D-110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O4 ve D-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D-100 karayolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren, D-160 ve D-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O5 otoyolu, D-575 ve D-595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D-650 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itibaren; Ankara istikametine D-300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D-260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-200 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek."
Ali Yerlikaya, bu tür araçları kullanan şoförlerin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde belirtilen tarihlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Bayram tatilinin son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara seyir izni yok - Son Dakika
Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı. Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakınlarını kaybeden Diyarbakırlı vatandaşlar, bayram namazından sonra deprem mezarlığına gelip gözyaşlarıyla dua etti. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Ramazan Bayramı münasebetiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, namaz sonrası mezarlığa akın etti ve depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarının başında gözyaşlarıyla dua etti.
Afganistan'da başkent Kabil ve diğer önemli vilayetlerde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Ramazan Bayramı namazı eda edildi. İmam ve vaizler, barış ve huzur dileklerinde bulunurken, DEAŞ saldırı ihtimali nedeniyle Taliban yönetimi geniş güvenlik önlemleri aldı. Bayram namazı sonrası insanlar kucaklaşarak bayramlaştı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Ebul Vefa Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra halkla tek tek bayramlaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Kızılkaya, açıklamasında Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.
Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Tarihi Ulu Camisi'nde vatandaşlar, saf tutup, Ramazan Bayramı namazını eda etti. İl Müftüsü Rüstem Can'da vaaz verip, Filistinliler için dua etti. Namazı sonrası vatandaşlar, il protokolü ile bayramlaştı. Bayram namazına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ile AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kars'ta da 3 bin 600 kişi kapasiteli Sultan Alparslan Camisi'ni dolduran vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu. Namazın kılınmasının ardından Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Müftüsü Hamza Bayram ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar vatandaşlarla bayramlaştı. Ardahan'da Başta Serhat Ulu ve Merkez camileri olmak üzere camilere gelenler namaz kaldı, dua etti. Tunceli'de Paşalar Camisi'nde İl Müftüsü Şefket Dilmaç'ın vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kılındı. Namazın ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vatandaşlarla bayramlaştı. Ağrı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere giden vatandaşlar, namaz kıldı. Ulu Camisi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Erzincan ve Iğdır'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
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