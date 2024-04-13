Bayramiç Barajı\'ndaki yüzde 100 doluluk oranı üreticinin yüzünü güldürdü

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250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajındaki yüzde 100 doluluk oranı üreticinin yüzünü güldürdü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajındaki yüzde 100 doluluk oranı üreticinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kuraklık nedeniyle yaklaşık 4 ay önce yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100 seviyesine çıktı. 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajındaki yüzde 100 doluluk oranı üreticinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Bayramiç Barajı 250 bin dekar alan suluyor. Bayramiç Barajından meyvesinden sebzesine, hububat ürününe, çeltiğine, mısırına varıncaya kadar dikim yapılıyor. Bayramiç Barajından aşağı yukarı 20 bin dekar çeltik, 20 bin dekar da tohumluk mısır, en az 10 bin dekar da silajlık mısır olmak üzere sulama oluyor. Bayramiç Barajında sulu tarım 160 bin dekara kadar ulaşabiliyor. Bu yıl üretici su bakımından sıkıntı yaşamayacak. Hatta biz suyun artmasını talep ediyoruz. Çünkü yıl kurak gittiği için seneye de bir miktar suyumuzun kalması yönünde. Tasarruflu kullanacağız. Çok su var deyip de çok kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı ileri de bir mağduriyet olmaması için tedbir istiyoruz" dedi.