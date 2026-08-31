Bayramiç'te Yangına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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Bayramiç'te Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Bayramiç\'te Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopterle müdahale ediliyor.

VALİ TORAMAN AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına; 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan; 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan, etkili bir şekilde müdahale edilmektedir" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: DHA

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