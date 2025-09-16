Bayrampaşa'da Metrobüs Yangını - Son Dakika
Bayrampaşa'da Metrobüs Yangını

Bayrampaşa'da Metrobüs Yangını
16.09.2025 07:39
Bayrampaşa\'da Metrobüs Yangını
Bayrampaşa'da metrobüste çıkan yangın, D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

Bayrampaşa'da metrobüste yangın çıktı

YANGIN TÜPLERİ İLE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'nda bir Metrobüste yangın çıktı. Yangına önce yangın tüpleri ile müdahale edilirken, D-100 Karayolu'nda yoğun dumanın ardından trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Metrobüs Yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Metrobüs Yangını - Son Dakika
