Bayrampaşa\'da Metrobüs Yangını

Bayrampaşa'da seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

YANGIN TÜPLERİ İLE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Bayrampaşa Maltepe Metrobüs Durağı'nda bir Metrobüste yangın çıktı. Yangına önce yangın tüpleri ile müdahale edilirken, D-100 Karayolu'nda yoğun dumanın ardından trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.