BBP Genel Başkanı Destici: En Düşük Emekli Aylığı, Çalışan Maaşının Üçte İkisi Seviyesine Çıkarılmalı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Teşkilatı'nın düzenlediği Ramazan iftar programına katılmak üzere Malatya'ya giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Mutlaka 2023 Ocak ayındaki oran yakalanmalı ve en düşük emekli aylığı, en düşük çalışan devlet memuru ya da kamu işçisi maaşının üçte ikisi seviyesine getirilmelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Teşkilatı'nın düzenlediği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"12 Mart muhtırası milli iradeye bir müdahaleydi"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasında 12 Mart muhtırasının yıl dönümüne değindi, darbelerin tamamına karşı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yarın 12 Mart muhtırasının 71. yıl dönümü. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak siyasi bir geleneğimiz gereği ilkesel olarak darbelerin tamamına karşıyız. Kim tarafından yapılırsa yapılsın ve kime karşı yapılırsa yapılsın. 12 Mart muhtırası da bir darbe girişimiydi, sivil siyasete bir müdahaleydi, milli iradeye bir müdahaleydi. Bu sebeple tıpkı 60 darbesini kınadığımız gibi, tıpkı 80 darbesini kınadığımız gibi, tıpkı 28 Şubat darbesini kınadığımız gibi, tıpkı 27 Nisan e-muhtırasını kınadığımız gibi, tıpkı 15 Temmuz darbesini kınadığımız gibi, 12 Mart muhtırasını da bir kez daha kınıyoruz. Bundan sonra Türkiye'de demokratik dışı yollara hiç kimsenin tevessül etmemesini ve herkesin sandıktan çıkacak olan sonuca rıza göstererek milli iradeye razı olmasını bir kez daha Malatya'dan Özal'ın memleketinden haykırıyoruz."

"Haklı olmak bazen yetmiyor, güçlü olmak gerekiyor"

Dünyada güç dengelerinin belirleyici olduğunu söyleyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız bu çağda eğer güçlü değilseniz, haklı olmanız bazen hiçbir şey ifade etmiyor. Onun için güçlü olmak zorundasınız. Birey olarak güçlü olmak zorundasınız, aile olarak güçlü olmak zorundasınız, millet olarak güçlü olmak zorundayız, devlet olarak güçlü olmak zorundayız. Bakın kim haklıydı? Filistin mi, İsrail mi? Terörist İsrail mi? Tabii ki Filistin haklıydı. Ama sonuç ortada. Kimse tarihi değiştirecek bir şey yapabildi mi? Yapamadı. Geçmişte Irak'a ABD saldırdı. İşte Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Şimdi de İran'a saldırıyor ABD ve İsrail. Haklı mı? Haksız. Uluslararası bir meşruiyeti var mı? Yok. Birleşmiş Milletler'in bir kararı var mı? Yok. Peki gerekçen ne? Neymiş İran nükleer silah yapacakmış. Hem de bir hafta içinde. Bak, yalana bak, yalancıya bak. Bombalamazsak nükleer başlıklı silah yapacakmış. Bu sadece bir bahane."

Peki niyet ne? Birincisi Çin'e karşı bölgenin hakimiyetini kaybetmemek. İkincisi İran'ın petrolü ve doğal gazına el koymak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğal gaza el koymak. Üçüncüsü de terörist İsrail'in güvenliğini sağlamak. Biz bunları kınıyoruz, bunları lanetliyoruz.

170 tane, yaşları 5 ile 12 arasında olan kız çocuklarını attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler. Bu insanlığın neresinde? Bu hangi ahlaktır? Hangi din, hangi inanç, hangi mezhep, hangi öğreti buna müsaade eder ya da bunu kabul eder? İşte bu iki haydut hiçbir inancın mensubu olamazlar. Hiçbir ahlaki değere sahip olamazlar. Hiçbir etik kurala sahip değillerdir. Zaten hepsi de işledikleriyle bunların ahlaktan da, inançtan da, etik değerlerden de çok uzak yerlerde olduklarını bize acı bir şekilde gösterdi."

"Türkiye'nin caydırıcılığı güçlenmeli"

Türkiye'nin güçlü bir caydırıcılığa sahip olması gerektiğini belirten Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nükleer güce kavuşması gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Haklı olsanız bile güçlü değilseniz hiçbir önemi yok. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda. İnşallah caydırıcılığının daha güçlü olması için elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de nükleer güce kavuşacak ve kavuşmalıdır, mutlaka kavuşmalıdır. Çünkü dünyada tek caydırıcı güç nükleer silahtır. Amerika ve İsrail saldırılarından dolayı bunu kınayan, doğru bulmayan ve bölgede barış isteyen Türkiye'ye atılacak füzelerin hesabı sorulur. Birincisi görmezden gelinebilir. İkincisi affedilebilir."

Ama üçüncüsü gerçekleşirse mutlaka bir karşılığı olur ve olmalıdır. "

"Emekliler ciddi mağduriyet yaşıyor"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Destici, şöyle konuştu:

"Bugün çarşıda, pazarda, camide gezdiğimiz her yerde emeklilerimizin haklı serzenişleri ve şikayetleriyle karşılaştık. Ben ve partim başından beri, yani 2023 Temmuzundan beri emeklilere haksızlık yapıldığını söylüyoruz. Emeklilerin hak mağduriyeti yaşadığını ve bunun ivedilikle giderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı. En düşük kamu işçisi ve kamu memuru maaşı ise yaklaşık 10 bin ile 12 bin lira arasındaydı. Yani emekli, çalışanların yaklaşık üçte ikisi kadar maaş alıyordu. Ancak daha sonra yapılan zamlarla çalışanların maaşı hızla arttı. Kamu işçilerine yüzde 100 zam verildi, memurlara ilave artışlar yapıldı ve maaşlar yaklaşık 22 bin liraya çıktı. Emekli maaşları ise aynı hızda artmadı. Mutlaka 2023 Ocak ayındaki oran yakalanmalı ve en düşük emekli aylığı, en düşük çalışan devlet memuru ya da kamu işçisi maaşının üçte ikisi seviyesine getirilmelidir."

"Bayram ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı"

Bayram ikramiyesi konusuna da değinen Destici, emeklilere daha yüksek ödeme yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Şimdi bir de bayram ikramiyesi meselesi var. Dört bin lira mı olsun, beş bin lira mı olsun deniliyor. Bütçe buna uygun değil deniliyor. Bir kere yıllık enflasyona göre hesaplarsanız zaten bunun en az 5 bin 200 lira olması gerekiyor. Ama hak olan, adalet olan nedir? Devletimizin emeklilere bayramda en az 10 bin lira ikramiye vererek emeklilerin yüzünü güldürmesidir."