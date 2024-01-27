BBP Genel Başkanı Destici, Mahalli Seçim Çalışmaları Değerlendirme Gecesi\'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Murat Kurum kardeşimiz, Cumhur İttifakı'mızın adayı, hepimizin adayı ve Allah'ın izniyle hepimizin başkanı olacak." dedi.

Destici, BBP'nin 31. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mahalli Seçim Çalışmaları Değerlendirme ve Ekonomik Yardımlaşma Gecesi'nde yaptığı konuşmada, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yola çıktığı günden bugüne tam 31 yıl geçtiğini, bu dönemde çok önemli hadiselere şahitlik ettiklerini söyledi.

Partiyi ilk kurduklarında "Milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir çizgide siyasetimizi sürdüreceğiz. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini daima önde tutacağız. Doğru kimden gelirse gelsin onun yanında duracak, yanlış da kimden gelirse gelsin tam karşısında olacağız." dediklerini kaydeden Destici, 31 yıllık süreçte hep bu şiarla hareket ettiklerini vurguladı.

"İstanbul Belediyesi terör yuvası haline dönüştü"

Destici, kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu, teröristin hangi muameleyi hak ediyorsa o muameleyi görmesi gerektiğini belirterek "Eğer terörü yenmek, yok etmek istiyorsak tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele etmemiz gerekir. Dağda, ovada, hudutların içinde ya da dışında Mehmetçiğimiz canla başla mücadele ederken gazi Meclis'imizde terörist olmaz, olursa terör bitmez." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün uzantılarıyla seçim işbirliği yapanların ya gafil ya da hain olduğunu kaydeden Destici, "Geçtiğimiz 2019 seçimlerinde başta İstanbul Belediyesi olmak üzere pek çok belediyeyi CHP liderliğindeki Millet İttifakı maalesef PKK'nın siyasi şubesi sözde partinin ve partilerin desteğiyle kazandı. Ondan sonra İstanbul Belediyesi bir terör yuvası haline dönüştü. PKK'yla, PKK'nın uzantılarıyla işbirliğinin sonucunu görmek isteyenler mevcut İstanbul Belediyesine baksınlar. Burası bir laboratuvardır bu konu hakkında." diye konuştu.

Destici, İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu, bir 5 yılın daha kaybedilmemesi gerektiğini belirterek son 5 yılda kentte deprem konusunda hiçbir hazırlığın yapılmadığını kaydetti.

Kente ilave baraj inşa edilmediğini, trafiğin çileye dönüştüğünü söyleyen Destici, "Tüm bunlara son vermek için Cumhur İttifakı olarak gece-gündüz çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak birlikte kazanacak ve birlikte yöneteceğiz. Murat Kurum kardeşimiz, Cumhur İttifakı'mızın adayı, hepimizin adayı ve Allah'ın izniyle hepimizin başkanı olacak." dedi.

" İsrail'e devlet denilemez"

Destici, Gazze'de yaşananlara işaret ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Böyle bir zulüm olmaz, bunu yapan bir devlet, bir insan olamaz. Bunun için İsrail'e devlet denilemez ama inşallah hak ettiğini bulacaklar. En son Lahey Adalet Divanı'nda soykırımla esastan yargılanma başladı. İnşallah başta katil (Binyamin) Netanyahu olmak üzere bu siyonist İsrail Devleti'nin en üst yöneticileri ve bu katliamı, bu soykırımı gerçekleştiren herkes hak ettiği cezayı alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanlığından Dışişleri Bakanlığına her konuda başından itibaren Filistin'in ve Gazzeli masumların yanında olmuştur, yanında durmaya devam edecektir."