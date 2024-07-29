BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın paylaşımına tepki gösterdi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, " Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı Katz'ın, korku içerisinde ve panikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etme hadsizliğinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ey sözde devletin sözde bakanı. Siz ancak Filistin'de silahsız masumları, Gazze'de çocukları ve kadınları katledebilirsiniz. Lakin yanılıp da Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Sizi gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız. Ayrıca bir son görmek istiyorsanız Tsedekiya'yı hatırlamanız ve Hitler'e bakmanız yeterli olacaktır."