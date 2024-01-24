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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu eleştirdi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu eleştirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç\'in NATO\'ya üyelik başvurusunu eleştirdi
24.01.2024 - 14:40,  Güncelleme: 14:51
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edildiğini anımsattı.

"İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır." diyen Destici, İsveç'in topraklarında terör örgütü PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını ifade etti.

İsveç'in uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını söyleyen Destici, "İsveç ile nasıl müttefik olacağız?" diye sordu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide yaşanan olayı anımsatan Destici, "Şehitlerimizi anmayan, şehitlerimize rahmet okumayan, Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanmış hutbedeki o özel bölümü hangi saikle olursa olsun okuyamayan bir kimse, asla bu devletin görevlisi olamaz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhuriyet'in kodlarından adım adım uzaklaştığını ileri süren Destici, "AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığının, CHP'yi her türlü yolu meşru görme noktasına getirdiğini" söyledi.

Destici, "Bırak PKK'nın partisinin, terör örgütünün uzantılarının elini, düzgün bir projeyle çık, bu milletin gerçek evlatlarıyla el ele tutuş, kazanacaksan öyle kazan, kaybedeceksen de öyle kaybet." diye konuştu.

En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini önerdi

Destici, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısı için verilecek zammın yüzde 49,25'e yükseltilmesini olumlu ancak yetersiz bulduklarını ifade ederek, en düşük emekli aylığının, asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Son günlerde özellikle gıda fiyatlarında sebepsiz artış yaşandığını dile getiren Destici, fiyatlarda fahiş artış yapan işletmelerin kapatılmasını, eylemin tekrarı halinde hapis cezası uygulanmasını önerdi.

BBP'nin Sivas Belediye başkan adayı 28 Ocak'ta açıklanacak

Mustafa Destici, 29 Ocak'ın partisinin kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, 27 Ocak'ta İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını ve kuruluş yıl dönümü programı düzenleyeceklerini anlattı.

Ertesi gün de Sivas'ta kuruluş yıl dönümü programı düzenleyeceklerini, başta Sivas Belediye başkan adayı olmak üzere bölge, il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacaklarını belirten Destici, 29 Ocak'ta da Ankara'da kuruluş yıl dönümü etkinliklerini ve partinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yerel seçimlere yönelik çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Destici, Başkanlık Divanı Toplantısında yerel seçimlerle ilgili AK Parti heyetiyle sürdürülen görüşmeleri değerlendireceklerini kaydetti.

Basın toplantısının sonunda Destici, BBP'nin Simav belediye başkan adayının Hasan Basri İnan olduğunu duyurdu. Destici, dana sonra İnan ile Kütahya'da İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Simav Belediye Meclisi üyeliklerine partisinden aday olanlar ve Mamak'ta Doğru Yol Partisinden istifa ederek, BBP'ye katılan bazı kişilere parti rozetlerini taktı.

Kaynak: AA
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