Bebeğe şiddet davasında hemşirenin tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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Bebeğe şiddet davasında hemşirenin tahliye talebi reddedildi

Bebeğe şiddet davasında hemşirenin tahliye talebi reddedildi
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Kahramanmaraş'ta 2021'de yenidoğan bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tahliye talebi reddedildi. Adli Tıp Üst Kurul raporu beklenirken tutukluluğu devam eden sanığın duruşması 19 Ekim'e ertelendi.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müştekiler Sema Bozoklar ve Abdullah Bozoklar ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Hakim, dosyada bulunan iki Adli Tıp Kurumu raporu arasında çelişkiler bulunduğunu ve bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla raporların Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderildiğini hatırlattı. Beklenen raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, savunmasında, olay sırasında yaptığı hareketlerden dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, amacının bebeğe zarar vermek olmadığını söyledi.

Bağrıyanık, "Öncelikle ani gelişen reflekslerim sonucu hareketlerim için pişmanım ve bu pişmanlığım bir ömür devam edecektir. Amacım asla zarar vermek değil ve olmadı da. Tek amacım hastanın kanını alıp bakımını yapmaktı." dedi.

Tutukluluğunun kendisi ve ailesi açısından ağır sonuçları olduğunu dile getiren Bağrıyanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin masum olduğunu savunarak, bebeği teslim alan hemşirelerin çocuğu sağlıklı teslim aldıklarına ilişkin beyanlarını hatırlatıp tahliye talebinde bulundu.

Anne ve baba sanığın cezalandırılmasını istedi

Müşteki anne Sema Bozoklar ise çocuğunun sağlıklı doğduğunu, olayın ardından bacağında kırık meydana geldiğini ve nöbet geçirdiğini ileri sürerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müşteki baba Abdullah Bozoklar da kamera kayıtlarında bebeğine yaklaşık 14 dakika şiddet uygulandığını belirterek, olay öncesinde bebeğinde herhangi bir nörolojik rahatsızlığı bulunmadığını savundu.

Müşteki avukatı da Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediklerini belirtti.

Ara kararını açıklayan hakim, beklenen Adli Tıp Kurumu Üst Kurul raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle sanık Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yenidoğan, Adli Tıp, Güncel, Suç, Son Dakika

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