Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti - Son Dakika
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Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

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Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
02.06.2025 14:09
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Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
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Aynur Ç., doğum yaptığı bebeğini mezarlığa bırakırken gözaltına alındı. Bebeğin babası da yakalandı.

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda çalışan güvenlik görevlisi, mezarlığı kontrol ettiği sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede erkek bebeğe ait olan cesedin vücudunun bazı yerlerinde çizikler olduğu belirlendi.

BEBEĞİ HASTANEDEN KAÇIRDI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bebeğin 2-3 günlük olduğu ve göbek bağının halen üzerinde bulunduğu da belirlendi. Çalışmaların devamında çevre hastanelerde araştırma yapan polis, Arnavutköy Devlet Hastanesinde doğum yapan Aynur Ç.'nin, doğumun ardından emzirme bahanesiyle bebeğini yanına aldığı ve görevlileri atlatarak hastaneden kaçtığı tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının bebeğini alarak bir süre dolaştıktan sonra hastanenin bahçesine çıktığını ardından da hastaneden ayrıldığını belirledi.

Bebeğini mezarlığa bırakan anneden pişkin ifade: Hayatıma devam ettim

GÖZALTINA ALINDI

Kimlik tespitinin ardından aynı bölgede oturan Aynur Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde bebeği mezarlığa bıraktığını itiraf eden Aynur Ç., bebeğin babasının bir süredir birlikte olduğu S.A. adli kişi olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bebeğini mezarlığa bırakan anneden pişkin ifade: Hayatıma devam ettim

"ÖNCE ALDIRMAYI DÜŞÜNDÜM"

Polisteki ifadesinde Aynur Ç.'nin "Ailemle birlikte İstanbul'da yaşıyordum. 2018 yılında babamı kaybettim. Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete geri döndü. Ben de geri dönecektim. Ancak Üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul'da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırarak okumaya başladım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu" dediği öğrenildi. Aynur Ç. ifadesinin devamında bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını söyleyerek, "Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan bir süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattım" dedi.

Bebeğini mezarlığa bırakan anneden pişkin ifade: Hayatıma devam ettim

"BIRAKTIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ; GERİ DÖNEREK HAYATIMA DEVAM ETTİM"

Hastanede doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan şüpheli Aynur Ç. "Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim" dedi.

Bebeğini mezarlığa bırakan anneden pişkin ifade: Hayatıma devam ettim

BABA: BEBEKTEN HABERİM YOK

Diğer yandan gözaltına alınan S.A.'nın ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.'yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    dikkat ederseniz bir detay dikkatimden kaçmadı bu gibi olayları işleyen ve gündüz kuşaklarına çıkan ve her türlü haltı yerken kafası her tarafı açık olan bu şahıslar birden ne hikmetse hemen mubarek bir kimliğe bürünüp başını örtüyorlar anlamak istyorum ama bir türlü nedenini kavrayamıyorum?? 0 0 Yanıtla
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