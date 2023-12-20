BEGEP Projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği'nce yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bizim Hikayemiz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, CerModern'deki serginin açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı ve Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, projenin sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sektör temsilcileri katıldı.

"Farklılıklarımızla Bir Bütünüz" sloganıyla hayata geçen, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce AB ve Türkiye ortak finansmanıyla 2019'dan bu yana yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bizim Hikayemiz Fotoğraf Sergisi", çocukların 10 faklı temada çekilen fotoğraflarından oluştu.

Sergi açılışının ardından, BEGEP Projesi'nde elde edilen kazanımların paylaşıldığı kapanış programı gerçekleştirildi.

Etkinlikle projenin uygulanma sürecinde elde edilen kazanımların paylaşılması ve bu kazanımlar hakkında farkındalık yaratılması, okullar, STK'ler ve aileler arasındaki iletişimin teşvik edilmesi, tüm tarafların bir araya geldiği bir platform oluşturularak sosyal içermenin güçlendirilmesi, özel gereksinimli çocukların sosyal entegrasyonlarının desteklenmesi ve önyargıların ortadan kaldırılması için kamuoyunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Sergi, yarına kadar gezilebilecek.

BEGEP hakkında

BEGEP ile Türkiye'deki kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarının kalitesini artırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamak amaçlanıyor.

Proje, kaynaştırma bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

1 Ağustos 2019'da başlatılarak Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 pilot ilde yürütülen BEGEP Projesi, 31 Aralık'ta sona erecek.