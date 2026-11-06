Beijing'deki 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın habercilikteki rolü tartışıldı - Son Dakika
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Beijing'deki 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın habercilikteki rolü tartışıldı

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Beijing\'deki 7. Dünya Medya Zirvesi\'nde yapay zekanın habercilikteki rolü tartışıldı
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Beijing'de süren 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın habercilikteki rolü ele alındı. Temsilciler doğru, adil, yetkin ve güvenilir habercilik için akıllı teknolojilerden yararlanma çağrısı yaptı; dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları tanıtıldı.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de devam eden 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın habercilikteki rolü ele alındı. Perşembe günü gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Çin'in Modernleşmesi" başlıklı alt forumda dünyanın dört bir yanından temsilciler, medya kuruluşlarına daha doğru, adil, yetkin ve güvenilir habercilik için akıllı teknolojilerden yararlanma çağrısında bulundu.

Çin'den ve diğer ülkelerden medya kuruluşları, düşünce kuruluşları, hükümet kurumları ve diğer kurumların temsilcilerinin katıldığı oturumda, medyanın yapay zeka çağındaki değişimlere nasıl uyum sağlayabileceği, ortaya çıkan fırsatlardan nasıl yararlanabileceği ve karşılaşılan zorlukların birlikte nasıl aşılabileceği üzerinde duruldu.

Etkinlikte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları da resmen tanıtıldı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Beijing'deki 7. Dünya Medya Zirvesi'nde yapay zekanın habercilikteki rolü tartışıldı - Son Dakika
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