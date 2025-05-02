Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili olarak göreve devam ediyor - Son Dakika
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Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili olarak göreve devam ediyor

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, gelecek hafta da Genel Kurul'u yönetecek. Tartışmalar devam ediyor.

02.05.2025 18:29
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanvekili olarak gelecek hafta da Bekir Bozdağ görev yapacak. TBMM'de 16 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna ilişkin hak ihlali kararını okutan CHP Denizli Milletvekili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yetkilerini kullanacağını" belirtmişti. Kurtulmuş, bu hafta Genel Kurul'u yöneten Bozdağ'ı gelecek hafta da yönetmesi için görevlendirdi.

Alınan bilgiye göre, Genel Kurul Başkanlık Divanı Nöbet Çizelgesi, genellikle ay başlarında bir aylık olarak belirlenirken, bu kez bir haftalık görevlendirme yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6, 7 ve 8 Mayıs'taki Genel Kurul birleşimlerini yönetme görevini TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a verdi. Katip üyeler olarak CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya görev yapacak.

Bekir Bozdağ, 29 Nisan Salı ve 30 Nisan Çarşamba günleri de TBMM Genel Kurulu'nu yönetmişti. Bir önceki hafta ise TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürmesi nedeniyle, nöbet sırası kaydırılarak ilerliyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna ilişkin hak ihlali kararının okunduğu, 16 Nisan 2025 tarihindeki birleşimi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yönetmiş, kararı Katip Üye CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez okumuştu.

Kararın okunmasının ardından tartışmalar başlamış, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karaca ve Suiçmez'in "Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı davrandığını, söz konusu uygulamanın yetki aşımı ve hukuken yok hükmünde olduğunu" belirterek, "Haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Kurtulmuş'un Karaca ve Suiçmez'e nöbet vermeyeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Bekir Bozdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili olarak göreve devam ediyor - Son Dakika

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