Belçika Başbakan Yardımcısı, İsrail\'in Gazze\'deki soykırım tehdidine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sessiz kalamayacağını belirterek, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırımla suçlayarak açtığı davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

İktidar koalisyonunda Flaman Yeşiller Partisinin temsilcisi olan de Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika, Gazze'deki insanların sonsuz çilesini sadece kenarda izleyemez. Soykırım tehdidine karşı harekete geçmeliyiz. Belçika'nın, Güney Afrika'nın liderliğini takip ederek Uluslararası Adalet Divanı'nda eyleme geçmesini istiyorum. Belçika hükümetine bu öneride bulunacağım." ifadelerine yer verdi.

De Sutter, daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail'e boykot zamanı gelmiştir. Yağmur gibi bomba atılması insanlık dışıdır. İsrail'in ateşkese yönelik uluslararası çağrıları umursamadığı gayet açıktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Gazze'de her gün çocuklar ölürken başımızı başka tarafa çeviremeyiz." ifadesini kullanan de Sutter, Belçika hükümetinin İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulaması çağrısında bulunmuştu.

De Sutter, aynı zamanda İsrail'in hastane ve mülteci kamplarını bombalamasının da soruşturulması gerektiğini, bunların savaş suçu teşkil ettiğini ve asla kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak.