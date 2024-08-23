Belçikalı turist çift, Çanakkale\'de sokak tiyatrosu gösterisi sundu

Güncel

Belçika'dan bisikletle 2 yıl önce çocuklarıyla çıktıkları turda Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolda kalan turist çift, kendilerini misafir eden köylülere sokak tiyatrosu gösterisi sundu.

Belçika'dan 2 yıl önce, o dönem 5 aylık olan bebekleri Naïl Wuyts ile tura çıkan sokak tiyatrosu sanatçıları 32 yaşındaki Amandine Coucke ve 33 yaşındaki Quentin Wuyts, Fransa, İspanya, Fas, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi.

Çiftin, Çan ilçesi Hurma köyü yakınında bisikletleri bozulunca muhtar İlyas Güney ile tanıştı.

Bir süredir köyde misafir edilen aile, vatandaşlara sokak tiyatrosu gösterisi sunarak eğlenceli anlar yaşattı.

Jest ve mimiklerle oyunlarını sahneleyen çift, köylüler tarafından uzun süre alkışlandı.

Muhtar Güney, Coucke ve Wuyts'a gösteri için teşekkür etti.