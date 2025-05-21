Belediye Başkan Yardımcıları Terör Suçlamasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
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Belediye Başkan Yardımcıları Terör Suçlamasıyla Yargılanıyor

PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklanan 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

21.05.2025 12:33
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Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda sanık yakını da katıldı.

Kimlik tespitleriyle başlayan duruşma, tutuklu sanık Sinan Gökçe'nin savunmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları ifade ediliyor.

Sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensuplarından olduklarının anlaşılması üzerine haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK ile bağları olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada ele geçirilen dokümanlarda el yazısıyla yazılmış, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan yarattığı derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması-10 Ekim." ifadesinin bulunduğu metnin yer aldığı aktarılıyor.

Söz konusu yazının HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla terör örgütü PKK/PYD/ YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7-8 Ekim 2014'te Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sokak olaylarına ilişkin yazıldığının anlaşıldığı iddianamede ifade ediliyor.

Sancaktepe belediye meclis üyesi sanık Elif Gül'ün, eşi Fethi Ahmet Gül ve kızı Dilan Gül ile terör örgütünün kırsal alanında 1-2 Kasım 2014'te çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtiliyor.

Emniyet tarafından yapılan araştırmalarda Elif Gül'ün eşiyle 29 Ekim 2014'te Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıkları, aynı yıl 2 Kasım'da ise giriş yaptıkları bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık Gül'ün, örgütün sözde özel kuvvetler sorumlularından olan akrabası İshak Özçaktu'yla da 2012'de çekilen fotoğrafının ele geçirildiği kaydediliyor.

Sanıkların evlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtilen iddianamede, HTS incelemeleri sonucu çok sayıda terör örgütü ile irtibatlı kişilerle iletişim kurduklarının tespit edildiği aktarılıyor.

Bazı sanıkların "kent uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda İstanbul'daki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri, çoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olmalarının sağlandığı ifade ediliyor.

Sanıkların terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak şekilde hedefledikleri kaydedilen iddianamede, üyesi oldukları HDK'nın, terör örgütünün yasal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis, hiyerarşik olarak terör örgütü PKK/KCK sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olduğu anlatılıyor.

İddianamede, benzeri oluşum Demokratik Toplum Kongresinin (DTK), Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararıyla terör örgütünün unsuru ve terör örgütü olarak kabul edildiği aktarılıyor.

KCK yürütme konseyi üyelerinin talimat ve telkinlerinde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak amacıyla hayata geçirilen "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında HDK ve unsurlarına rol verildiğine dikkat çekiliyor.

İddianamede sanıkların, terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

İddianamede, "Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm kişilerin deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir." şeklindeki değerlendirme yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe, Nesimi Aday'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, istanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkan Yardımcıları Terör Suçlamasıyla Yargılanıyor - Son Dakika

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