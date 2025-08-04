Belediye Başkanının Yeğeni Dolandırıcılıkla Suçlandı - Son Dakika
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Belediye Başkanının Yeğeni Dolandırıcılıkla Suçlandı

Belediye Başkanının Yeğeni Dolandırıcılıkla Suçlandı
04.08.2025 12:39
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Antalya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yeğeni S.B., ev satışı bahanesiyle dolandırıcılık yaptı.

ANTALYA'da yaşayan Mahmut K. ve Ümit Ç., 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni S.B. hakkında ev satışı bahanesiyle kendilerini 2,6 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp, geçici olarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha önce hayatını kaybeden ağabeyinin oğlu S.B. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre; Mahmut K. ve Ümit Ç., haziran ayında ev satın almak için arayışa başladı. Bu sırada 4 Haziran günü ev arayan Mahmut K.'ye ulaşan emlakçı arkadaşı M.E., S.B.'in, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde kendisine ait evi satışa çıkardığını söyledi.

1,5 MİLYON GÖNDERDİ, DEVİR YAPILMADI

Emlakçı arkadaşı, evi satın almak istediğini söyleyen Mahmut K.'ye, S.B.'ye 1,5 milyon lira göndermesini, kalanını tapu devri sırasında vereceğini söyledi. 2-3 gün içerisinde tapu devrinin yapılacağı söylenen Mahmut K., hesabından S.B.'ye 1,5 milyon lira gönderdi. Ancak bahsedilen tapu devrinin yapılacağı gün geldiğinde Mahmut K., S.B.'ye ulaşamadı. 15 günün ardından S.B.'ye ulaşabilen Mahmut K., parasını iade etmesini istedi. Mahmut K., 1 hafta sonra tapuyu devredeceğini söyleyen S.B.'ye bir daha ulaşamadı.

1 MİLYON 100 BİN LİRA GÖNDERDİ

İddiaya göre; benzer bir olay da yine ev arayan Ümit Ç.'nin başına geldi. Ümit Ç.'nin de arkadaşı olan M.E., ev almak istediğini söyleyen arkadaşını 30 Haziran'da arayarak, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde S.B. tarafından bir ev satıldığını söyledi. Telefondaki ortak konuşmaya katılan S.B., iddiaya göre acil çek ödemesi olduğunu söyleyerek, Ümit Ç.'den önden 1 milyon 100 bin lira göndermesini, tapu devrini sonra yapacaklarını söyledi. Ümit Ç. de konuşmaların ardından bahsedilen miktarı S.B.'nin hesabına gönderdi. Ancak aradan geçen 1 hafta içerisinde tapu devri yapılmadı.

EMLAKÇI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Ümit Ç., kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği Mahmut K. ile tanıştı. İkili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek S.B.'nin kendilerini dolandırdığını iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan konuşmalarda aracı olan emlakçı M.E., aynı gün savcılığa gelerek S.B. hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. M.E. ifadesinde, S.B.'nin, Ümit Ç. ve Mahmut K.'yi dolandırdığını, kendisinin dolandırıcılıkla alakasının olmadığını, S.B.'nin kendisini arayarak 'Sen öldün, sen yoksun, kimse bize zarar veremez. Antalya'yı terk edin' diye tehdit ettiğini iddia etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanının Yeğeni Dolandırıcılıkla Suçlandı - Son Dakika

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