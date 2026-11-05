Belgorod\'un Rakitinsky ilçesinde Ukrayna İHA\'sı minibüse saldırdı, 3 sivil öldü

MOSKOVA, 5 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Rakitinsky ilçesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bir minibüsü hedef alması sonucu aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Alexander Shuvaev çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerine ait bir İHA'nın, Rakitinsky ilçesinin Soldatskoye köyü yakınlarında sivil bir minibüsü hedef aldığını belirterek, "Bir adam, bir kadın ve bir çocuk ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Masum bir aileyi yok ettiklerini bilerek saldırdılar" ifadelerine yer verdi.

Shuvaev, minibüsün saldırıda ağır hasar aldığını belirtti.