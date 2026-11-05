Belgorod'un Rakitinsky ilçesinde Ukrayna İHA'sı minibüse saldırdı, 3 sivil öldü - Son Dakika
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Belgorod'un Rakitinsky ilçesinde Ukrayna İHA'sı minibüse saldırdı, 3 sivil öldü

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Belgorod\'un Rakitinsky ilçesinde Ukrayna İHA\'sı minibüse saldırdı, 3 sivil öldü
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Belgorod Bölgesi Vali Vekili Alexander Shuvaev, Ukrayna'ya ait İHA'nın Rakitinsky ilçesine bağlı Soldatskoye köyü yakınlarında sivil bir minibüsü hedef aldığını açıkladı. Saldırıda aralarında 8 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybederken minibüs ağır hasar gördü.

MOSKOVA, 5 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Rakitinsky ilçesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bir minibüsü hedef alması sonucu aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Alexander Shuvaev çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerine ait bir İHA'nın, Rakitinsky ilçesinin Soldatskoye köyü yakınlarında sivil bir minibüsü hedef aldığını belirterek, "Bir adam, bir kadın ve bir çocuk ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Masum bir aileyi yok ettiklerini bilerek saldırdılar" ifadelerine yer verdi.

Shuvaev, minibüsün saldırıda ağır hasar aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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