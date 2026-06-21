BELGRAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Ufuklar: Sürdürülebilirlik ve Bağlantı Forumu, 18-19 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.
Elektrikli araçlardan devasa rüzgar enerjisi projelerine kadar Çin'in yeşil inovasyon alanındaki çalışmaları, forumun ana teması olarak öne çıktı.
Son Dakika › Güncel › Belgrad'da Sürdürülebilirlik Forumu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?