Belgrad'da Sürdürülebilirlik Forumu - Son Dakika
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Belgrad'da Sürdürülebilirlik Forumu

Belgrad\'da Sürdürülebilirlik Forumu
21.06.2026 14:27
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Sırbistan'da düzenlenen forumda Çin'in yeşil inovasyon projeleri ele alındı.

BELGRAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Ufuklar: Sürdürülebilirlik ve Bağlantı Forumu, 18-19 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Elektrikli araçlardan devasa rüzgar enerjisi projelerine kadar Çin'in yeşil inovasyon alanındaki çalışmaları, forumun ana teması olarak öne çıktı.

Kaynak: Xinhua

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