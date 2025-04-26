Benkiran: ABD Gazze Soykırımının Sorumlusudur

Fas'ın eski Başbakanı ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Benkiran, PJD'nin yeni yönetimi seçmek için Fas'ın batısındaki Buznika kentinde bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan kongresinde konuştu.

"ABD, Gazze'de devam eden soykırıma doğrudan dahil olmakta ve zorla yerinden etme planında ısrar etmektedir. Bu nedenle de savaşın doğrudan sorumlusudur." diyen Benkiran, Washington yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin ile ilgili kararları sürekli veto etmesini de eleştirdi.

Fas halkının, Filistin davasına destek konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen Benkiran, Gazze'deki savaşın başından bu yana ülkedeki destek gösterilerinin sürdüğüne işaret etti.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gün aşırı gösteriler düzenleniyor.