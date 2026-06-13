Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı - Son Dakika
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Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı
13.06.2026 08:57
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Bennu Gerede, vajinal bölge için kullanılan bir kremi önce özel bölgesine ardından yüzüne sürdüğü videoyla doktorları karşısına aldı. "Kendi deneyimimi paylaşıyorum" diyen Gerede'nin paylaşımı, çok sayıda doktorun sert tepkisiyle karşılaşırken, bazı uzmanlar bu yanlış kullanımın ciddi sağlık riskleri doğurabileceği uyarısında bulundu.

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, "Hayalim sevişirken ölmek" açıklamasından sonra bu kez yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, vajinal bölge için kullanılan bir kremi önce özel bölgesine ardından yüzüne uygulayan Gerede, kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

"KENDİ TERCİHİMLE YÜZÜME SÜRÜYORUM"

Videoda kullandığı ürünle ilgili açıklama yapan Gerede, östrojen seviyelerindeki değişimlerin cilt üzerinde etkileri olduğunu belirterek, kremin cilde iyi gelebileceğine dair çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Gerede, "Kendi tercihimle yüzüme sürüyorum. Ben doktor değilim, sadece kendi deneyimlerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

DOKTORLARDAN PEŞ PEŞE TEPKİ

Gerede'nin paylaşımı sağlık camiasında büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda doktor, hormon içerikli ürünlerin uzman tavsiyesi olmadan farklı amaçlarla kullanılmasının ciddi riskler taşıyabileceğine dikkat çekti.

Bazı doktorlar, söz konusu paylaşımın yanlış yönlendirmeye neden olabileceğini savunurken, bir uzman "Yaptığınız suç, kullanım şekliniz yanlış. Hakkınızda şikayetçi olacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

"KANSER RİSKİNİ GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ"

Paylaşıma tepki gösteren bir başka doktor ise, cilt gençleştirme vaadiyle yapılan bu tür içeriklerin uzun vadeli sağlık risklerini göz ardı ettiğini belirtti.

Uzman isim, "5-6 yıl sonraki kanser riskini hiçe sayıyorsunuz" ifadelerini kullanırken, başka bir doktor da hormon içerikli ilaçların "deneyim paylaşımı" adı altında tanıtılmasının doğru olmadığını ve çeşitli yan etkiler taşıdığını vurguladı.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı


Bennu Gerede, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı - Son Dakika

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