Berk Oktay, COP31'de Türkiye'nin ev sahipliğinden gurur duyduğunu söyledi - Son Dakika
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Berk Oktay, COP31'de Türkiye'nin ev sahipliğinden gurur duyduğunu söyledi

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Berk Oktay, COP31\'de Türkiye\'nin ev sahipliğinden gurur duyduğunu söyledi
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COP31 İklim Zirvesi'ne Antalya'da katılan oyuncu Berk Oktay, organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Oktay, zirvede önemli kararlar alınmasının beklendiğini belirterek herkesi doğaya karşı sorumlu davranmaya çağırdı.

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, sanat ve televizyon dünyasından isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Oyuncu Berk Oktay, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesinden gurur duyduğunu belirterek, "Biz bu dünyada kiracıyız. En büyük sorumluluğumuz hem kendi neslimize hem bizden sonraki nesillere hem de doğadaki bütün canlılara yaşanabilir bir ev bırakmak" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve sanat dünyasından isimleri bir araya getiriyor. Zirveye katılan oyuncu Berk Oktay, organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirilmesinin büyük bir gurur duygusu oluşturduğunu söyledi. Böylesine büyük bir organizasyonun başarılı şekilde ilerlediğini belirten Oktay, emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür etti.

'BU YILKİ COP'UN ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR'

COP31'in önemine dikkati çeken Berk Oktay, bu yılki zirvede önemli kararların alınmasının beklendiğini ifade etti. İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel sorumlulukların yanı sıra toplumsal hareketlerin de önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Özellikle bu seneki COP'un çok büyük bir önemi var. Çünkü artık bu COP'ta zirvede kararlar alınması bekleniyor. İnşallah da olacaktır. Hep söylüyorum; biz bu dünyada kiracıyız. En büyük görevimiz, en büyük sorumluluğumuz hem kendi neslimize hem bizden sonraki nesillere hem de bütün doğadaki canlılara yaşanabilir bir ev bırakmak. Bunun için üstümüze düşen her şeyi vatandaşlar olarak yapmalıyız ve bunun farkında olmalıyız. Böyle büyük kitlesel hareketlerin de çok büyük kıymeti var. O yüzden bu organizasyonu çok değerli buluyorum" diye konuştu.

VATANDAŞLARA DA ÇAĞRI YAPTI

Vatandaşlara iklim değişikliği konusunda da çağrıda bulunan Oktay, çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi. İnsanların yalnızca kendi yaşamlarını değil, gelecek nesillerin yaşam koşullarını da düşünerek hareket etmesi gerektiğini belirten Oktay, "Herkes sadece kendi yaşıyormuş gibi değil, bu dünyada evladı ve onun evladı yaşarmış düşüncesine sahip olursa birazcık daha fazla dikkat edersek, daha güzel olacak. Çünkü ne düşüncemizin ne hayatta yaşanılan şeylerin hiçbir önemi yok, yaşayacak bir yerimiz olmadıktan sonra" dedi.

Kaynak: DHA
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