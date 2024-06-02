Berlin Hayvan Barınağı Müdürü: Sahipsiz Köpeklerin Kısırlaştırılması Şart

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Almanya'nın başkentindeki Berlin Hayvan Barınağının Müdürü Mareen Esmeier, sahipsiz gezen köpeklerin derhal kısırlaştırılmasını kesinlikle tavsiye ettiğini vurgulayarak, bunun dışındaki her şeyin sayılarının artmasına ve acı çekmelerine yol açacağını söyledi.

Esmeier, AA muhabirine, esas itibarıyla sahipsiz köpeklerle ilgilenmenin yani onları kendi hallerine bırakmamanın ve sayılarının giderek artmasını kabullenmemenin kesinlikle önemli olduğunu belirtti.

"Şu anda bizdeki gibi popülasyon olmadığında sahipsiz kalan her hayvan yakalanmalı ve kısırlaştırılmalıdır." diyen Esmeier, bunun dışındaki her şeyin sayılarının artmasına ve acı çekmelerine yol açacağını, köpeklerin vahşi olmadığını ve insanlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Esmeier, "Sadece insanlarla değil köpekler arasında da çatışmalar kaçınılmazdır ancak bu toplu halde öldürülmelerine veya uyutulmalarına yol açmamalıdır çünkü bu, insan kaynaklı bir sorundur." ifadesini kullandı.

Sahipsiz gezen köpeklerin tümünün geciktirilmeden derhal kısırlaştırılmasını kesinlikle tavsiye ettiğini vurgulayan Esmeier, "Gecikmeler olduğunu biz de biliyoruz, örneğin kısırlaştırılmamış başıboş hayvanın sahibinin ortaya çıkma ihtimaline karşı hayvanların 10 gün boyunca hayvan barınağında tutulması gerekiyor. Bunların hemen kısırlaştırılması gerekiyor." dedi.

"Sahipli kısırlaştırılmamış hayvanlar, ortalıkta dolaşmamalı"

Üremenin artmaması için hayvanlara çip takma imkanının bulunduğunu anlatan Esmeier, sonraki 6 ay içinde kısırlaştırma ameliyatının yapılabileceğini, böylelikle üremenin gerçekten sona erebileceğini savundu.

"Bu sırada sahipli kısırlaştırılmamış hayvanların ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli. Bu hayvanların sahipleri olabilir ancak bu arada istemeden de olsa yavruluyor olabilirler." uyarısında bulunan Esmeier, sahipli köpeklerin durumunu kontrol altına almadan sahipsiz köpek sorununun çözülemeyeceğini, sürekli alevleneceğini savundu.

Esmeier, "Köpeklerin yetişmesini, başıboş gezmelerini biz sağladık ve şimdi 'İyi, biz berbat ettiğimiz için tüm hayvanları uyutacağız.' demek, bizim ölçümüz değil." şeklinde konuştu.

Sahipsiz hayvan sorunuyla kökünden mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Esmeier, bunun da ancak kısırlaştırmayla mümkün olabileceğini savundu.

Aynı anda çok sayıda köpeğin hadım edilebileceğini söyleyen Esmeier, kısırlaştırma çipi takılarak 6 ay zaman kazanılabileceğini ve bu dönemde hepsinin kısırlaştırılabileceğini kaydetti.

"Kısırlaştırmanın, daha az kaynak tüketeceğine inanıyorum"

Esmeier, "Kısırlaştırmanın, örneğin bir hayvanın barınakta ömür boyu kalmasından daha az kaynak tüketeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bulunan sahipsiz köpeklerin hemen veya 24 saat içinde kısırlaştırılabileceğini belirten Esmeier, sahiplerinin gelmesi için 10-12 gün beklenmesine gerek olmadığını, kısırlaştırılmış olarak da teslim edilebileceklerini söyledi.

"Başıboş kalmalarına izin verilmiyor"

Almanya'da bariz şekilde sahipsiz dolaşan her hayvanın "bulunmuş" kabul edildiğine dikkati çeken Esmeier, yerel yönetimlerin bununla "kayıp mal" statüsünde ilgilenme sorumluluğunun bulunduğunu dile getirdi.

Esmeier, "Çünkü sahibinin, 6 ay boyunca bulunan hayvanın kendisine verilmesini talep etme hakkı vardır." diyerek, bu yüzden Almanya'daki çoğu belediyenin yerel hayvan barınaklarıyla sözleşmeler imzaladığını, dışarıda başıboş kalmalarına izin verilmediğini söyledi.

Kediler konusunda da aynı şeyi yaptıklarını anlatan Esmeier, kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakıldıklarını, en önemli meselenin çoğalmanın engellenmesi olduğunu vurguladı.

"Bakma bilinci oluşmalı"

Esmeier, insanların besledikleri kedileri kısırlaştırmadan salıvermeleri gibi benzer sebeplerin kontrolsüz üremelerine yol açtığına dikkati çekti.

İnsanların evlerinde besledikleri kedileri kısırlaştırmadan dışarıya salıvermelerine izin verilmemesi amacıyla mücadele ettiklerini dile getiren Esmeier, Berlin'de böyle bir kısırlaştırma zorunluluğunun bulunduğu bilgisini paylaştı.

Sosyal medya sayesinde dünyadaki pek çok insanın sevimli köpek yavrusu ve başkalarına gösterebilecekleri ince tüylü ve tatlı bir hayvan almak istediğine işaret eden Esmeier, kedi ve köpeklere 15 yıl boyunca bakmak, veterinere para ödemek, yaşlandıklarında da yanında olmak gibi bir bilincin oluşması gerektiğini vurguladı.

"Sorumlu olmak, beslemekten daha fazlası"

Esmeier, Almanya'da hayvan barınaklarının yapısı ve finansmanıyla ilgili her belediyede farklı uygulamaların bulunduğunu söyledi.

Berlin Belediyesinin bulunan hayvanların bakım masraflarını 180 güne kadar karşıladığını anlatan Esmeier, "Bu, 'bulunan hayvanlar' için yasal süredir ve 6 aydır. Bu süre boyunca (bulunan hayvanın masrafları) Berlin Belediyesi tarafından finanse ediliyor. Hayvanlar, bu süre dışında yuva bulunamazsa tüm masrafları kendimiz karşılamak üzere bizde kalıyorlar ve bağışçılar, özel havyan derneği tarafından finanse ediliyor." ifadelerini kullandı.

Esmeier, ülkede bir hayvanın sahiplenilene kadar tüm masraflarının finanse edildiği barınakların da bulunduğunu söyleyerek, sahiplenilene kadar masraflarının karşılanmasının belediyenin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Almanya'da tamamı finanse edilen, belediyelere ait hayvan barınaklarının da bulunduğunu anlatan Esmeier, bunların iki elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az sayıda olduğunu dile getirdi.

Hayvan koruyucusu olarak bu konudaki bilincin tüm dünyada değişmesinin gerektiğini, bir ülkeyle sınırlı olmadığını vurgulayan Esmeier, şunları kaydetti:

"İyi ki Türkiye'yi çok iyi tanıyorum ve orada çok sayıda hayvansever olduğunu biliyorum ancak sadece hayvanı beslemek ve sevmek zorunda olmadığımı, aynı zamanda onların yavrularına ömür boyu bakılmasını sağlamam ya da (onlara) mani olmam gerektiğine ilişkin bilince ihtiyaç var. Örneğin, sürekli yeni köpek yavrularının üretilmesi ve yaşlı köpeklerin hayvan barınaklarına konulması veya terk edilmesi söz konusu olamaz yani bir evcil hayvandan sorumlu bulunmanın sadece beslemek, okşamak ve sarılmaktan daha fazlası olduğu bilincinin oluşması gerekiyor. Bu, kesinlikle değişmeli."