(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyeye bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Emekleri ve özverili çalışmaları için öğretmenlere teşekkür eden Şişman, "Koşullar ne olursa olsun sizler büyük bir özveriyle bu dünya güzeli çocuklara sahip çıkmaya devam ettiniz. İyi ki varsınız. Çocuklar size emanet" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyeye bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerle Tarık Akan Gündüz Çocuk Bakımevi'nde bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Şişman, Öğretmenler Günü'nü kutladığı eğitimcilere emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Programda öğretmenlere günün anısına hediyeler verildi.

"ÇOCUKLAR SİZE EMANET"

Öğretmenlerin özellikle zor dönemlerde gösterdiği çaba ve fedakarlığa dikkati çeken Şişman, şunları söyledi:

"En zor zamanlarda gösterdiğiniz emek, özveri ve ortaya koyduğunuz çaba için hepinize çok teşekkür ederim. Birlikte zor zamanlardan geçtik. Koşullar ne olursa olsun sizler büyük bir özveriyle bu dünya güzeli çocuklara sahip çıkmaya devam ettiniz. İyi ki varsınız. Çocuklar size emanet. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemizin yarınlarını ilmek ilmek işleyen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."