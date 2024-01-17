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Beşiktaş taraftarı huzur ve güven içerisinde maça yetişebilecek - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarı huzur ve güven içerisinde maça yetişebilecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Kurum, trafik sorununun çözümü için acil eylem planları yapacaklarını ve Beşiktaş taraftarının maça güvenli ve zamanında yetişebileceğini belirtti. Ayrıca, tesisleşmenin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasını istediklerini ifade etti.

Beşiktaş taraftarı huzur ve güven içerisinde maça yetişebilecek
17.01.2024 - 17:19,
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Kurum: Beşiktaş taraftarı huzur ve güven içerisinde maça yetişebilecek

Melihcan ÇALIŞKAN- Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'la görüşme gerçekleştiren Kurum daha sonra açıklamalarda bulundu. Kurum, bir basın mensubunun maç günleri oluşan trafikle ilgili sorusuna, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun bugün yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümüne ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş JK Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş Spor Kulübü İkinci Başkanı Hasan Yücel, Kurum'u tesis girişinde karşıladı. Arat'la görüşme gerçekleştiren Kurum'a daha sonra Cumhuriyet'in 100'üncü ve Beşiktaş'ın 120'nci yılına özel olarak tasarlanan ve arkasında ismi ve 34 numaranın da yazılı olduğu iki Beşiktaş forması hediye edildi. Ziyaret sonrasında Kurum basın açıklaması yaptı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Beşiktaş kulübüne gerçekleştirdiği ziyaretin önemine vurgu yapan Kurum, "Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olanını severim" sözünü yerine getiren bir kulübümüzdür. Biz de bugün aynı duygularla zeki, çevik, ahlaklı Türk gençliğinin yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Biz göreve geldiğimizde her türlüğü desteği bu manada gençliğimize İstanbulumuza vereceğimizi de kıymetli başkanımıza ifade ettik" dedi.

"İSTİYORUZ Kİ OLİMPİYAT OYUNLARI, SPOR ORGANİZASYONLARI YAPILSIN"

Tesisleşmenin önemine vurgu yapan Kurum, "İstiyoruz ki burada Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat oyunları, büyük spor organizasyonları yapılsın. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmine de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da İstanbul'un doğrudan üretimine, ticaretine, istihdamına katkı da bulunacak" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE MAÇA YETİŞEBİLECEK"

Bir basın mensubunun maç günleri stadyum çevresinde oluşan trafikle ilgili sorusuna yanıt veren Kurum, "Trafik çilesi sadece taraftarın değil tüm İstanbullunun bugün yaşadığı bir durum. Trafik sorununun çözümü ilişkin gerekli adımları hızlı bir şekilde acil eylem planları çerçevesinde atacağız. Beşiktaş taraftarı maça gelen tüm kardeşlerimiz güven, huzur içerisinde ve zamanında maça yetişebilecekler. Gelip burada saatlerce beklemek zorunda kalmayacaklar buna ilişkin de projelerimiz var önümüzdeki süreçte detaylıca açıklayacağız. Toplu ulaşımla kulüplerimize taraftarımıza destek olacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat ise, "İBB Başkanlığı adına camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyaret fevkalade anlamlı oldu bizim için. 100'üncü yıl formamızı hediye ettik. Katılacağınız bu yarışta başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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