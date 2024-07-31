Beyaz Saray, Venezuela'daki seçim sonuçlarını eleştiriyor - Son Dakika
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Beyaz Saray, Venezuela'daki seçim sonuçlarını eleştiriyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının demokratik standartları sağlamadığı konusunda ciddi endişelerinin olduğunu belirterek, Venezuela seçim otoritelerinin tam ve kapsamlı seçim sonuçlarını açıklamalarını beklediğini söyledi. Kirby, ayrıca ülkede artan siyasi şiddet olaylarından dolayı Maduro yönetimini suçladıklarını ifade etti.

31.07.2024 23:17
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "demokratik standartları sağlamadığı" yönünde ciddi endişelerinin olduğunu belirterek, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum, öyle ki herkes sonuçları görebilsin." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü Kirby, günlük basın brifinginde, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "demokratik standartları" ve "seçim güvenliği ilkelerini" sağlamadığını savunan bağımsız raporlara tamamen katıldıklarını ve bundan dolayı Nicolas Maduro yönetimini bir an önce kapsamlı seçim sonuçlarını açıklamaya çağırdıklarını belirtti.

Kirby, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum, öyle ki herkes sonuçları görebilsin." diye konuştu.

Venezuela halkının sokaklara çıkmasını anlayışla karşıladıklarını ve kimseyi suçlayamayacaklarını dile getiren Kirby, ülkede artan siyasi şiddet olaylarından da endişe duyduklarını ve bu olaylardan dolayı Maduro yönetimini suçladıklarını ifade etti.

Venezuela'daki devlet başkanı seçimi

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını, sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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