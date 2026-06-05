Beydağ'da 4 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzunda Öldü - Son Dakika
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Beydağ'da 4 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzunda Öldü

Beydağ\'da 4 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzunda Öldü
05.06.2026 13:46
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İzmir'in Beydağ ilçesinde 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş, sulama havuzunda foundlif edilerek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, evlerinin önündeki sulama havuzunda bilinci kapalı halde bulunan Alim Eray Karakuş (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Yonuç Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında, meydana geldi. Çiftçilik yapan Karakuş Ailesi'nin çocuğu Alim Eray Karakuş'un bir süre ortalıkta görünmeyince, yakınları çevrede arama yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren aramanın ardından Alim Eray, evlerinin bahçesindeki sulama havuzunda, hareketsiz ve bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alim Eray Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Beydağ, Çocuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beydağ'da 4 Yaşındaki Çocuk Sulama Havuzunda Öldü - Son Dakika

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