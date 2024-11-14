Beykoz Belediye Başkanı İddialara Yanıt Verdi: 'Algı Operasyonu' - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı İddialara Yanıt Verdi: 'Algı Operasyonu'

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ulusal bayramlar dolayısıyla düzenlenen konsere ilişkin yapılan 20 milyon TL'lik ihale bedeli iddialarını yalanladı ve 'Şeffaflık ilkesine bağlı kalacağız' dedi.

14.11.2024 17:54  Güncelleme: 18:04
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçede ulusal bayramlarda yapılan üç konsere 20 milyon ihale bedeli ödendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Her türlü denetime açığız. Söz konusu ihale kapsamında iki sanatçıya ödenen 2 milyon 765 bin TL'dir. İddiaların hiçbir hukuki, mali, ahlaki dayanağı yoktur" açıklamasını yaptı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Sorel Dağıstanlı ile Parantez programına konuk olan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçede ulusal bayramlar dolayısıyla düzenlenen üç konsere 20 milyon ihale bedeli ödendiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Başkan Köseler, şunları söyledi:

"Bu algı operasyonudur"

"Bu herkesin, Türkiye'nin algıladığı bir taktik. Sürekli yerel basında, ulusal medyada, buna biz havuz medyası da diyebiliriz, böyle bir algı yaratılarak belediyelerin üzerinde baskı uygulama taktiği devam ediyor. İBB Başkanlığı'mızın bulunduğu binada koridorlarda, mevcut grupta, AKP grubunda meclis üyelerinin kendi aralarında konuştukları söylemden biz de nasibimizi alıyoruz. Yerel basında sosyal medya platformlarında belediyemiz hakkında kamuoyuna yanıltıcı yanlış bilgiler servis edilmekte, yapılan bu algı operasyonudur."

Köseler, ihale şartnamesinin yayınlandığı EKAP'a girip bakmadan iddiaların ortaya atıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ödeme kalemlerinin maliyeti 9 milyon 208 bin TL"

"Haberlerin ve iddiaların hiçbir hukuki, ahlaki maddi dayanağı yoktur. Burada iddialar belediyemiz tarafından 3 konser için 19 milyon TL ödeme yapıldığı şeklinde olsa da ödemeler iki konser için sahne alan sanatçılarımızdan Gökhan Tepe için 1 milyon 382 bin 500 TL, Yonca Lodi için 1 milyon 382 bin 500 TL toplanda 2 milyon 765 bin TL şeklinde olmuştur. 145 kalemlik bir ihaledir. Bu ihalenin içinde ayrıca tiyatro personel teknik teçhizat ve diğer etkinliklerle ilgili süreçte sarf edilen malzemeler vardır. İhale kapsamında toplamda 2 milyon 765 bin TL'lik sanatçı ödemesi yapılmıştır. Şu anda bu tarih itibarıyla saydığımız ödeme kalemlerinin toplamı maliyet de 9 milyon 208 bin TL'dir."

Toplumda kültür birlikteliği güçlendiren kültürel etkinlikler üzerinden belediyelere baskı yapmanın son derece yanlış olduğunu vurgulayan Köseler, şunları kaydetti:

"Yasal süreçlerin tamamında şeffaflık ilkesine bağlı kalacağımızı hatırlatıyorum"

"Beykoz Belediyesi olarak her türlü denetime açığız. Yasal süreçlerin tamamında şeffaflık ilkesine bağlı kalacağımızı ve Beykoz halkına hizmet ederken de görevimizi en doğru yasal çerçevede yapacağımızı bunun bir önceliğimiz olduğunu hatırlatıyorum. Bu iddiaları yapan medya organları hakkında hukuki süreç işleteceğimizi tüm Beykoz halkına, tüm İstanbullulara tüm Türkiye'ye ilan ediyorum."

Beykoz Belediye Başkanı İddialara Yanıt Verdi: \'Algı Operasyonu\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı İddialara Yanıt Verdi: 'Algı Operasyonu' - Son Dakika

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