Beykoz'da Okullar Tatil, Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
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Beykoz'da Okullar Tatil, Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor

Beykoz\'da Okullar Tatil, Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor

İstanbul'un Beykoz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Çocuklar, aileleriyle birlikte parklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkarıyor. Vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri kar yağışından memnun.

20.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:40
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BEYKOZ'da etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin okulları tatil etmesini fırsat bilen çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkarıyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Anadolu Yakası'nda yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Beykoz'da okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle parklara giderek kartopu oynadı.

'UMARIM BİRKAÇ GÜN SÜRER'

Berna Alhas Havuç, keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, "Yedi yaşındaki kızım Damla'yla bugün okulların tatil olmasıyla birlikte çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Sadece çocuklar değil bizler de çok mutluyuz. Umarım birkaç gün sürer. Uzun zamandır beklediğimiz bu karın tadını doyasıya çıkarırız" dedi.

'HASTALIKLARIN DA AZALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM BU HAVADA'

Senelerdir kar yağışı beklediklerini belirten Büşra Dindaroğlu, "Uzun zamandır beklediğimiz bir kar yağışıydı. Okulların tatil olmasıyla çocuklar çok mutlu oldu. Çok güzel bir gün geçiriyoruz, çok keyifli, çocuklar da çok eğleniyor. Hava o kadar güzel ki hastalıkların da azalacağını düşünüyorum bu havada. Uzun zamandır bekliyorduk, senelerdir. Çok güzel bir yağış var şu an. Yakın oturuyorum Kavacık'ta oturuyoruz. Bazı yerlerde tam tutmamış ama burada çok güzel bir kar yağışı var. Biz de parka oynamaya geldik kar oynuyoruz, kardan adam yapacağız" ifadelerini kullandı.

'HAYAT BOYU YAĞMASI BENİ ÇOK MUTLU EDERDİ'

Arkadaşlarıyla karın keyfini çıkaran Mert Ali Çelik, "Okullar tatil olduğu için çok mutluyum. Ben 5'e gidiyorum. Çok yakınlarda oturduğum için buraya geldim. Sabah erken saatlerde geldim. Kartopu oynamayı çok seviyorum, kardan adam yaptım. Çok güzel geçiyor bugün benim için. Hava durumuna baktığımız zaman önümüzdeki günlerde de yağacağını gösteriyor ama hayat boyu yağması beni çok mutlu ederdi" diye konuştu. Damla Havuç ise yaptığı kardan adamı göstererek, "1'e gidiyorum. Okullar tatil olduğu için mutluyum. Kartopu oynamayı seviyorum. Kardan adam yaptım, size göstereceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Okullar Tatil, Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor - Son Dakika

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