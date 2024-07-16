Beylikdüzü Marina Önlerinde Tekne Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Beylikdüzü Marina Önlerinde Tekne Kazası: 1 Ölü

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Beylikdüzü marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu(41) hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu bulundu.

16.07.2024 07:50
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Beylikdüzü marina önlerinde tekne ve botun çarpışması sonucu botta bulunan adamdenize düşerek can verdi. Hayatını kaybeden kişinin asıl ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak

DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marina önlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekne ve bot bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu dengesini kaybederek denize düştü.

Marinada feci olay! Bot ve teknenin çarpıştığı kazada cansız bedenine 6 saatte ulaştılar

KURBAĞA ADAMLAR CESEDİ 6 SAATTE BULDU

Denize düşen Mahanoğlu kısa süre içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polis sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi uzun süre arama yaptı. Kurbağa adamların 6 saatlik çalışmasının ardından Mahanoğlu'nun cansız bedenine kazanın olduğu alanın yaklaşık 150 metre ilerisinde kıyıya vurmuş halde ulaşıldı.

ASIL ÖLÜM NEDENİ İNCEMELERLE ORTAYA ÇIKACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonra talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahanoğlu'nun asıl ölüm nedeninin yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Beylikdüzü Marina Önlerinde Tekne Kazası: 1 Ölü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Marina Önlerinde Tekne Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Marina Önlerinde Tekne Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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