Beylikdüzü'nde Plastik Hammadde Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Plastik Hammadde Fabrikasında Yangın

Beylikdüzü\'nde Plastik Hammadde Fabrikasında Yangın

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik hammadde üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

23.11.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik hammadde üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın sürüyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Şu an için herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik hammadde üretimi yapan 6 bin metrekarelik bir fabrikada sabaha karşı 04.00 sularında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık, polis, AFAD ve Beylikdüzü Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Beş katlı iş yerinin depo bölümünde devam eden yangına müdahale 124 araç ve 300 personelle sürerken; Başkan Çalık da bölgede incelemelerde bulundu. Çalık, "Yangının ilk anından itibaren olay mahalindeyiz. İtfaiye, polis, sağlık ve belediye ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Şu an için herhangi bir can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz. Tüm ekiplere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Plastik Hammadde Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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