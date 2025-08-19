Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney\'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı
19.08.2025 00:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi hakkında karar verildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

24 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

44 kişiden 20'si tutuklanması talebiyle; 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 27 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 kişi hakkında da karar verildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.

HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güney'in hakimlik ifadesi de ortaya çıktı. Güney verdiği ifadesinde "Suç örgütü üyeliğini kesin bir dille reddediyorum. 16 yaşından beri sadece bir örgüte üyeyim, o da onurla, gururla, başı dik siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serdengeçti:
    akepe zulmü devam ediyor ülkeyi netanyahu yönetse bu kadar zarar vermezdi. 35 25 Yanıtla
  • 1616:
    bunlarda akıl yok .turkiyede ne kadar chp.li belediye başkanı varsa hepsini tutuklayın..sonrada ne kadar chp üyesi varsa onlari da tutuklayın da millet usandı artik bu operasyonlardan....yav Allah icin bir tanede AKP.belediye başkanı tutuklayın da . 40 10 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    belliydi böyle olacağı ne yaptılar ettiler attılar içeri yine bir kumpas dönüyor 24 11 Yanıtla
  • Apple User:
    kumpas dünmüyo hirsizlik dönüyo kendileri şikayet ediyolar 15 8 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    sıra ne kadar akp li MHP belediye başkanı varsa onlarada gelecek 8 5 Yanıtla
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
