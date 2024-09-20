Beyoğlu\'nda Hükümet Konağı Tepkisi

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(İSTANBUL) - Yönetimi AKP'deyken 2023 yılında Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Beyoğlu Hükümet Konağı'ndaki belediye birimlerinin boşaltılmasına vatandaşlardan tepki geldi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş "Ayıp, bir sürü yeri var devletin gelip buraya göz dikmeleri iyi bir şey değil" derken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen başka bir vatandaş ise "Belediyenin sosyal işlerini kapatacağına biraz indirim yapsın. Bir pazara gidiyorsun bir şey alamıyorsun, biraz onlara indirim yapsın" dedi.

2023 yılında belediye yönetimi AKP'deyken Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Kasımpaşa'daki Beyoğlu Hükümet Konağı'nda bulunan belediye birimlerinin boşaltılmasına, belediyenin hizmetlerin aksamaması için bina önünde kurduğu çadıra yardım almak için gelen vatandaşlar tepki gösterdi.

"Ayıp"

Bir vatandaş, "Ayıp, bir sürü yeri var devletin gelip buraya göz dikmeleri iyi birşey değil" diye tepkisini dile getirirken; başka bir vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Vatandaş, "Belediyenin sosyal işlerini kapatacağına biraz indirim yapsın. Bir pazara gidiyorsun bir şey alamıyorsun biraz onlara indirim yapsın. Herkes ağlıyor, emekli maaşlarını yükseltsin herkes çok az maaş alıyor. Ben 11 bin 500 maaş alıyorum, 12 bin lira kira ödüyorum. Camiye gidip mendil satacağım ben, bunları duysun Cumhurbaşkanım. Biraz dur desin pahalılığa, bu kadar kişinin ekmeğinden edeceğine. Sosyal işleri ekmeğinden etmeyin herkes yerinde olsun. Sen biraz emeklilere zam yap" dedi.

"Size de bize de yazık değil mi" diye soran bir vatandaş ise " Bu kadar insana yazık değil mi? Sosyala gittim boş, arabam boş kaldı. Astım hastalığım var maske taktım kusura bakmayın. Ama size de bize de bu nedir? Çocuğumu uykudan kaldırdım buraya geldim. Arabam boş kaldı" dedi.

"Ayıp değil mi rencide oluyorum"

Belediye personeline isyan eden bir başka vatandaş ise "Ayıp değil mi, neden ben sokakta sorunlarımı anlatıyorum rencide oluyorum, sorunlarımı herkes duyuyor. Nasıl söyleyeyim size, buna buna ihtiyacım var diye. Çok saçma bir şey. Vatandaşım sana açıyorum burayı diyor, ama bak kazanamadım sen dışarıda kal, ben oturayım içeride. Niye söz veriyorsun o zaman ben seni dinleyeceğim, senin her şeyini gideceğim, kapıları sana açıyorum. Hani nerede? Nerede kapılar kapalı hiç bir yere giremiyoruz. Kapılar açılsın bu şekilde sokakta konuşmak istemiyorum ben" ifadelerini kullandı.