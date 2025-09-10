Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm: Erkek Arkadaş Tutuklandı - Son Dakika
Beyoğlu'nda Şüpheli Ölüm: Erkek Arkadaş Tutuklandı

Beyoğlu\'nda Şüpheli Ölüm: Erkek Arkadaş Tutuklandı
10.09.2025 11:12
Faslı kadın, erkek arkadaşının dairesinde ölü bulundu; tutuklanan A.A., kokain kullandıklarını belirtti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Eylül Cumartesi yaşanan olayda Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh (20), akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

"KIZ ARKADAŞIM RAHATSIZLANDI" DEYİP KAÇTI

İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Dairede yapılan incelemelerde dairede kokain ele geçirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu. Çalışmalarına devam eden polis, kadının evde bir kişiyle beraber kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

BURSA'DA YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüpheli A.A.'nın Bursa'ya gittiği belirlendi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını söyledi.

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

