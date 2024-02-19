Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ile Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi tarafından " Gazze'de açlığa son" çağrısıyla gıda bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçede, bir çeşit peksimet olan coğrafi işaretli Beypazarı kurusu imalatı yapan 8 işletmede, bağışlara göre üretim yapılıyor.
Un, süt ve tereyağı ya da margarin kullanılarak üretilen, tercihe göre içinde tarçın, yenibahar veya mahlep bulunan Beypazarı kurusu, uygun saklama koşullarında bir yıl dayanabiliyor.
Beypazarı kurularının kısa sürede Gazze'ye ulaştırılabilmesi için kampanyaya destek veren fırın ve imalathanelerde çalışan kadınlar yoğun mesai yapıyor.
Kadınlardan Sabahat Güler, Gazze'de İsrail zulmüne uğrayan Müslüman kardeşleri için kuru yaptıklarını söyledi.
Münire Türkoğlu da Gazze'de insanlık dramı yaşandığına işaret ederek, "Bizim de katkımız olsun diye sıcağa ve soğuğa dayanıklı ilçemize özgü Beypazarı kurusu üretiyoruz." dedi.
Diyanet Vakfı Beypazarı Şube Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ana kadar ilçe genelinde toplanan bağışlarla 9 bin 600 kilogram Beypazarı kurusu üretildiği, hedeflenenin ise 20 ton kuru olduğu bildirildi.
İsteyen vatandaşların 1 kilogram Beypazarı kurusu için 100 TL bağışta bulunabilecekleri ve kampanyanın 10 Mart'a kadar süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Kurusu ile Gazze'ye Yardım Kampanyası - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?