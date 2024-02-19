Beypazarı Kurusu ile Gazze'ye Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Beypazarı Kurusu ile Gazze'ye Yardım Kampanyası

Beypazarı Kurusu ile Gazze\'ye Yardım Kampanyası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ile Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi tarafından düzenlenen 'Gazze'de açlığa son' çağrısıyla gıda bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında, coğrafi işaretli Beypazarı kurusu üreten işletmelerde bağışlara göre üretim yapılıyor. Kadınlar, Beypazarı kurusu üretimi için yoğun mesai harcayarak kısa sürede Gazze'ye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Şu ana kadar toplanan bağışlarla 9 bin 600 kilogram Beypazarı kurusu üretildiği belirtilirken, kampanyanın 10 Mart'a kadar devam edeceği açıklandı.

19.02.2024 18:57
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ile Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi tarafından " Gazze'de açlığa son" çağrısıyla gıda bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçede, bir çeşit peksimet olan coğrafi işaretli Beypazarı kurusu imalatı yapan 8 işletmede, bağışlara göre üretim yapılıyor.

Un, süt ve tereyağı ya da margarin kullanılarak üretilen, tercihe göre içinde tarçın, yenibahar veya mahlep bulunan Beypazarı kurusu, uygun saklama koşullarında bir yıl dayanabiliyor.

Beypazarı kurularının kısa sürede Gazze'ye ulaştırılabilmesi için kampanyaya destek veren fırın ve imalathanelerde çalışan kadınlar yoğun mesai yapıyor.

Kadınlardan Sabahat Güler, Gazze'de İsrail zulmüne uğrayan Müslüman kardeşleri için kuru yaptıklarını söyledi.

Münire Türkoğlu da Gazze'de insanlık dramı yaşandığına işaret ederek, "Bizim de katkımız olsun diye sıcağa ve soğuğa dayanıklı ilçemize özgü Beypazarı kurusu üretiyoruz." dedi.

Diyanet Vakfı Beypazarı Şube Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ana kadar ilçe genelinde toplanan bağışlarla 9 bin 600 kilogram Beypazarı kurusu üretildiği, hedeflenenin ise 20 ton kuru olduğu bildirildi.

İsteyen vatandaşların 1 kilogram Beypazarı kurusu için 100 TL bağışta bulunabilecekleri ve kampanyanın 10 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Kurusu ile Gazze'ye Yardım Kampanyası - Son Dakika

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