İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 8 Aralık'ta Mevlana Mahallesinde bir grup ile Ş.Ç. (54) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ç. bıçakla yaralandı.
Yaralı, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Suç Analiz büro amirlikleri ekipleri, olaydan sonra uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, S.A. (27), Y.K. (21), Ö.U. (20), A.B. (19) ve M.A.Ç'yi (25) farklı adreslerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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