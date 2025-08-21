Bıçaklı Palyaço Çocukları Kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bıçaklı Palyaço Çocukları Kovaladı

Haberin Videosunu İzleyin
Bıçaklı Palyaço Çocukları Kovaladı
21.08.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bıçaklı Palyaço Çocukları Kovaladı
Haber Videosu

Bursa'da palyaço kıyafetli bir kişi, elindeki bıçakla çocukları kovalayınca paniğe neden oldu.

Bursa'da elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli kişi paniğe yol açtı. Şüphelinin sokağa girdiği anda, 2 annenin çocuklarıyla birlikte eve kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

BIÇAKLI PALYAÇO, SOKAKTA ÇOCUKLARI KOVALADI

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak'taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı

"EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN GÖRDÜM, HAREKETLERİ TUHAFTI"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler üzerine konuyu polise ilettiğini söyleyerek, "Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz" dedi. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
Kaynak: DHA

Osmangazi, İnceleme, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı Palyaço Çocukları Kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:35:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bıçaklı Palyaço Çocukları Kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.