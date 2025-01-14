Biden'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Biden'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

Biden\'dan Gazze\'de Ateşkes Açıklaması

Joe Biden, Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için önceki önerisinin meyve vermesinin eşiğinde olduğunu açıkladı.

14.01.2025 11:33
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, yeni Başkan seçilen Donald Trump'a görevi devretmesine günler kala, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Aylar önce ortaya koyduğum bir önerinin nihayet meyve vermesinin eşiğindeyiz" dedi.

Görevi 20 Ocak'ta bitecek Joe Biden, dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, yönetiminin dış politikasını savunan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, "Bir dönüm noktasındayız. Soğuk Savaş sonrası dönem sona erdi. Yeni bir dönem başladı. Bu dört yıl içinde sınandığımız krizlerle karşı karşıya kaldık. Bana göre, girdiğimiz sınavlardan daha güçlü çıktık" diyen Biden, önümüzdeki yıllarda ve aylarda yeni zorlukların ortaya çıkacağını belirtti. Biden, şöyle konuştu:

"Ancak yine de yönetimimin bir sonraki yönetime oynayacak çok güçlü bir el bıraktığı açıktır. Onlara daha fazla dostu ve daha güçlü ittifakları olan, düşmanları daha zayıf ve baskı altında olan bir Amerika bırakıyoruz, bir kez daha liderlik eden, ülkeleri birleştiren, gündemi belirleyen, diğerlerini planlarımızın ve vizyonlarımızın arkasında bir araya getiren bir Amerika."

" Ukrayna'ya NATO desteğinin sağlanmasında kendi yönetimimiz büyük rol oynadı"

Joe Biden, başkanlık sürecinde, ABD'ye rakip bir başka dünya gücü olan Çin'e karşı teknolojik, ekonomik ve stratejik konumunu güçlendirdiğini savundu.

ABD Başkanı Biden ayrıca, Rusya'nın "geniş çaplı işgaliyle karşı karşıya olduğunu" söylediği Ukrayna'ya NATO desteğinin sağlanmasında "kendi yönetiminin oynadığı rolün" büyük olduğunu vurguladı.

Trump döneminde, Taliban ile varılan bir anlaşmayı yerine getiren ABD'nin 2021'de Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekildiğini, çekilmenin, ABD'nin "ülkedeki yirmi yıllık varlığını sona erdirdiğini" belirten Biden, "Göreve geldiğimde bir seçim yapma şansım vardı. Nihayetinde binlerce askeri Afganistan'da tutmak için bir neden göremedim. Savaşı sona erdirerek, enerjimizi ve kaynaklarımızı daha acil sorunlara odaklayabildik" diye konuştu. Biden, kendisinin "on yıllardır süren Afganistan'daki savaşı halefine bırakmayan ilk başkan" olduğunu da söyledi.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri

Konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin haziran ayında onayladığı ve kendi yönetiminin öncülük ettiği ateşkes planına odaklanan Biden, devam eden Gazze ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Aylar önce ortaya koyduğum bir önerinin nihayet meyve vermesinin eşiğindeyiz" diye konuştu.

Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek

Yakın zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştüğünü ve yakında arabulucu Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile de görüşeceğini sözlerine ekledi.

Biden, "Kamu hizmetinde geçirdiğim uzun yıllar boyunca asla, asla, asla pes etmemeyi öğrendim. Çok sayıda masum insan öldürüldü, çok sayıda toplum yok edildi. Filistin halkı barışı hak ediyor" dedi.

Amerika'nın 4 yıl öncesine kıyasla daha güçlü olduğunu dile getiren Biden, "İttifaklarımız daha güçlü. Düşmanlarımız ve rakiplerimiz daha zayıf. Bunları gerçekleştirmek için savaşa girmedik. Diplomatik gücümüzü arttırdık ve ABD'nin ulusumuzun tarihinde sahip olduğundan daha fazla müttefik yarattık." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın son tavsiyeleri

Joe Biden, "ABD, yarattığımız diplomatik ve jeopolitik fırsatlardan tam olarak yararlanmalıdır" önerisinde bulundu. Seçim kampanyası sırasında dış politikasını kınayan Donald Trump'a Biden, "Çin'in yarattığı zorluklarla başa çıkmak için ülkeleri bir araya getirmeye devam etmesini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşının sona erdiğinden emin olmasını ve son olarak daha istikrarlı, entegre bir Orta Doğu için yeni bir andan yararlanmasını" tavsiye etti.

Biden, Gazze'ye ilişkin konuştu, protestocular tepki gösterdi

Biden konuşmasına başlarken, "savaş suçlusu" diye bağıran protestocular tarafından karşılandı. Protestocular, " Washington'un İsrail'e askeri yardım aktarmaya devam etmesinin Gazze'deki katliamı desteklemekle eşdeğer olduğunu" iddia etti. ABD, savaşın ilk yılında İsrail'e yaklaşık 17milyar 900 bin dolarlık rekor askeri yardım sağlamıştı.

Kaynak: ANKA

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