Biden\'ın Politikası Protesto Edildi

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ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'i destekleyen göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı protesto etti.

Göstericiler, Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etmek amacıyla dün Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının önünde bir araya geldi.

Blinken'ın eşlik ettiği Biden'ın 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşması öncesi bir araya gelen göstericiler, "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" ve "Vergi dolarlarımızın Filistinlilerin katliamında kullanılmasını istemiyoruz." şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, "Biden'ın politikası soykırım", "Konuşun, bağırın, gücünüzü kullanın", "İsrail öldürüyor", ve "Vergi dolarlarımla İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Biden ve Blinken, dış politika değerlendirmesi için bakanlık binasına konvoyla ulaştığında göstericiler, "Savaş suçlusu" sloganları attı.

Polis, gösterinin yapıldığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı dünkü konuşmasında, Orta Doğu ve Gazze konusunda geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını söylemişti.

Biden, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." demişti.