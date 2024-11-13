Biden ve Subianto'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Biden ve Subianto'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Biden ve Subianto, Hint-Pasifik işbirliği ve Gazze'de insani sorunlar üzerine görüştü.

13.11.2024 13:46
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ABD Başkanı Joe Biden ile Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto arasındaki görüşmede, Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler kapsamında iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Endonezya Devlet Başkanı Subianto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına Oval Ofis'te kısa bir açıklama yapan iki lider, özellikle ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Çin "tehdidine" karşı Hint-Pasifik bölgesindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin merkezinde Hint-Pasifik bölgesinin yattığını, bu bölgenin serbest ve açık ticarete açık olmasının hayati olduğunu ve bu konudaki işbirliklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Subianto da ABD-Endonezya ilişkilerinin güçlenmesi için çalıştıklarını ve özellikle bölgesel işbirliği alanlarında yakın hareket ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede ikili, Gazze'yi ele aldı.

İkili, esirlerin serbest bırakılması, insani yardım sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi yoluyla Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Gazze'deki vahim insani durumdan duydukları endişeyi dile getiren taraflar, Gazze'nin yeniden inşasının uluslararası toplumun katılım göstermesine bağlı olduğunun altını çizdi.

İki lider, bağımsız bir Filistin devletinin önemine dikkati çekti ve Lübnan'da diplomatik çözüme ulaşılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Filistinli çocukların, tedavileri için tahliyelerinin kolaylaştırılmasında birlikte çalışma taahhüdünde bulunan ikili, Gazze'de insani yardım faaliyetlerini destekleme konusunda anlaştı.

Biden, Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine saygı gösterilmesi ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline zarar verebilecek askeri faaliyetlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

İsrail, Barış Gücü unsurlarını birçok kez hedef almıştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL askerlerine yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Arka arkaya 4 gün boyunca tekrarlanan saldırılarda UNIFIL'de görevli 20 askerin yaralandığı duyurulmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA, 7 Kasım'da İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinin kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını bildirmişti. Saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri belirtilmişti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında UNIFIL askerleri de olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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