Biga\'da 150\'ye yakın mikro deprem meydana geldi

Biga'da 150'ye yakın mikro deprem meydan geldi
Prof. Dr. Tolga Bekler: Biga'da küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığı söz konusu olabilir
ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, 4 Şubat'tan bu yana Biga ilçesinde meydana gelen 150'ye yakın mikro depremler sonrası, küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığı söz konusu olabileceğini belirtti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın küçük depremler meydana geldi. Bölge de yaşanan deprem hareketliliği sonrası, ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, bölgedeki son durumu değerlendirdi.
ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, "Anadolu'nun tektonik yapısı diye tabir edilen fay zonlarına bakıldığı zaman bu gibi hareketliliğin dönem dönem yoğunlaştığının görüldüğünü söyledi. Bu yoğunlaşmanın en önemli sebeplerinden bir tanesinin de bölgesel gerilmelerin yada yerel gerilmelerin artması neticesinde olduğunu belirten Prof. Dr. Tolga Bekler, "Bu tür yoğunlukları görmek bizim için normal. Çok fazla bir deprem olduğunu söyleyemeyiz, ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Bu herhangi halk arasındaki tabiriyle büyük bir depremin ya da farklı bir yer hareketliliğinin öncüsü yada belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın yada bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte. Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığımı söylemek söz konusu olabilir. Daha detaylı yer bilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum. Biz bunu Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Biga zaten oldukça karmaşık bir bölge, yani Türkiye'deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği ciddi bir gerilme alanları oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu herhangi bir yere olumsuz anlam da çevirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Biga'da deprem hareketliliğinin beklenen büyük Marmara Depremi'ne etkisinin olup, olmayacağı konusunu da değerlendiren Tolga Bekler, "Vatandaşımızda, yönetimlerde hep Marmara'ya, İstanbul'a yönelik olarak sorular soruluyor ama ben artık bundan sonra İstanbul yada Marmara depremi değil, beklenen Anadolu depremi olarak yada Anadolu depremleri olarak düşünmek istiyorum. Bunu Maraş depreminde de gördük. Daha önce Van, İzmir depreminde gördük. Dolayısıyla bir depremin, bir başka depremle ilintisini ortaya çıkarabilecek fayların hareketliliğiyle doğrudan bir bağlantı söylememiz çok zor. Çünkü çok küçük bir hareketlilik. Farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. En önemli sebebi burada oldukça boyu kısa, geometrisi oldukça dar bir alanda gelişen bir faylanmanın ortaya çıkardığı küçük mikro depremler. Buradan İstanbul yada Marmara'yla alakalı bir yükleme, bir gerilmenin olması söz konusu olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.
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