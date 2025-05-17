Bilal Erdoğan: Gençler Siyasete Etki Etmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilal Erdoğan: Gençler Siyasete Etki Etmeli

Bilal Erdoğan: Gençler Siyasete Etki Etmeli

Bilal Erdoğan, gençlerin siyasete ilgi göstermesinin önemini vurguladı, geleceği gençlerin şekillendirdiğini belirtti.

17.05.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "En parlak öğrencilerimiz, gençlerimiz siyasete teveccüh göstermezse, sosyal bilimlere teveccüh göstermezse o zaman siyasetin sonuçlarından şikayet etme hakkımız yok. 'Bunu niye böyle yaptılar, niye böyle oldu?' demeye hakkınız yok." dedi.

Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "gençlik, sivil toplum ve meclis" temasıyla düzenlenen, "Ömer Çam Meclis 25" isimli simülasyon toplantının açılışında konuşan Erdoğan, öğrencilerin bu tür projelerde yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, bu tür etkinliklerin gençlerin organizasyon, liderlik ve birlikte çalışma yeteneklerini güçlendirdiğini ifade ederek, "Bir de başka okullardan arkadaşlarıyla da beraber yapılması ayrıca kıymetli. Çünkü gerçekten bir okulun içerisinde yapılan faaliyetlerin size kazandırdıkları farklı, başka okulları davet ederek yaptığınız faaliyetler farklı. Ümit ediyorum ki başka ülkelerden okullarla da bu tür faaliyetler yapmalısınız. Bunlar sizin ileride, dünya çapında işler yapacak insanlar olmanıza kapı aralayacak." diye konuştu.

Türkiye'deki altyapıyla beraber eğitim ve sağlıkla ilgili sunulan hizmetlerin kalitesinin dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edecek düzeyde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ülkede yaşayan insanların vizyon ve hayallerinin Türkiye'den ibaret olmaması gerektiğini vurguladı.

Bilal Erdoğan, Sudan, Mısır, Irak, Suriye, İran, Afganistan ve Pakistan gibi bölge ülkelerinin devamlı huzursuzluk ve iç savaşlara maruz bırakıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Etrafında hep zayıf devletler olsun ki İsrail bölgenin geleceğini tayin edebilsin diye... Bunların böyle olduğunu İsrailliler her yerde söylüyorlar ama bu bölge bizim bölgemiz. Biz de aslında böyle müdahalelere maruz kaldık. Bizde de 1980 darbesi oldu, ekonomik krizler oldu. Ta ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu darbe girişimlerini, ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini artık göğüsleyebilir hale gelinceye kadar. Yoksa bizim de muhtemelen Mısır, Irak, Suriye, İran gibi birkaç tur karıştırılıp 15 bin dolarlık milli gelir seviyesine çıkmamıza izin verilmeyecekti. Türkiye de zayıf kalacak, Amerika'nın ağzının içine bakacak, İsrail'e göre pozisyon alacak... Böyle bekleniyordu. Dolayısıyla daha da güçlü olmamız gerekiyor ki artık Türkiye'nin dışında da bu bölgedeki komşu, kardeş ülkelerin bu tür taarruzlara karşı dirençli olmasını sağlamamız icap ediyor."

Müslümanlar olarak bütün ümmetin dertleriyle dertlenen bir vizyonla dünyaya yaklaşılmasının gerektiğini kaydeden Erdoğan, bu ideallere yaklaşabilmenin reçetesinin güçlü bir ülke olmaktan geçtiğini dile getirdi.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin kaderini belirleyeceklerin en parlak kişilerin içinden gelmesi gerektiğini belirterek, "Ama en parlak öğrencilerimiz, gençlerimiz siyasete teveccüh göstermezse, sosyal bilimlere teveccüh göstermezse o zaman siyasetin sonuçlarından şikayet etme hakkımız yok. 'Bunu niye böyle yaptılar, niye böyle oldu?' demeye hakkınız yok. Çünkü bu herkese açık bir alan." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki doğum oranlarının son yıllarda düşmesinin Türkiye'nin çözmesi gereken önemli bir güvenlik meselesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yeni bir demografik el bombası şu anda ortada. Eğer buna hazırlık yapamazsak, karşılayamazsak, anlayamazsak, ülke olarak gerçekten kaybedeceğiz, zayıflayacağız, geriye gideceğiz. Gelecek sizin geleceğiniz, sizin yaşayacağınız gelecek. 'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı da bu tür programları genelde hukuk fakültelerinin yaptığını söyledi.

Şamlı, bu toplantıların liselerde de yapılmasının umut verici olduğunu dile getirerek, "Bana deseniz ki Batı medeniyetini üç kelimeyle özetler misiniz? Sömürü, soykırım ve köleleştirme... Bugün de devam ediyor. Mademki dünyanın hali böyle, adalet nasıl gelecek? ya da hangi anlayışa sahip olanlar adaleti yerine getirecekler? Hiç tereddütsüz şunu söylüyorum: Hukuk sistemlerinin felsefi arka planlarını da okuyan bir hukukçu olarak eğer kan gölüne dönen dünyamıza adalet gelecekse bunu yalnızca Müslümanlar yapabilir." dedi.

Öğrenciler, 3 gün boyunca yasa tekliflerini tartışacak

Törene, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul genelindeki 30'dan fazla liseden 120 öğrencinin katıldığı "Ömer Çam Meclis 25" isimli simülasyon toplantısında, 6 komisyonda siyaset ve toplum meseleleri tartışılacak.

Öğrenciler, 3 gün boyunca üyesi oldukları partileri ve görev aldıkları komisyonları kapsamında yasa teklifleri üzerine tartışmalar yapacak, değişiklik önerileri sunacak.

Genel kurul oturumlarında oylamalara da katılacak öğrenciler, demokratik bir yasama simülasyonunu deneyimleme fırsatını elde edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bilal Erdoğan, Sivil Toplum, Politika, istanbul, Siyaset, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: Gençler Siyasete Etki Etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı

16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili 13 kişiye 1998’er yıl, 19 kişiye 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili 13 kişiye 1998'er yıl, 19 kişiye 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:24
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
21:23
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
21:08
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
20:34
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
20:13
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:49
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 16:49:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan: Gençler Siyasete Etki Etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.