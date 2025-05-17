Bilal Erdoğan: Gençler Siyasete Etki Etmeli

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "En parlak öğrencilerimiz, gençlerimiz siyasete teveccüh göstermezse, sosyal bilimlere teveccüh göstermezse o zaman siyasetin sonuçlarından şikayet etme hakkımız yok. 'Bunu niye böyle yaptılar, niye böyle oldu?' demeye hakkınız yok." dedi.

Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "gençlik, sivil toplum ve meclis" temasıyla düzenlenen, "Ömer Çam Meclis 25" isimli simülasyon toplantının açılışında konuşan Erdoğan, öğrencilerin bu tür projelerde yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, bu tür etkinliklerin gençlerin organizasyon, liderlik ve birlikte çalışma yeteneklerini güçlendirdiğini ifade ederek, "Bir de başka okullardan arkadaşlarıyla da beraber yapılması ayrıca kıymetli. Çünkü gerçekten bir okulun içerisinde yapılan faaliyetlerin size kazandırdıkları farklı, başka okulları davet ederek yaptığınız faaliyetler farklı. Ümit ediyorum ki başka ülkelerden okullarla da bu tür faaliyetler yapmalısınız. Bunlar sizin ileride, dünya çapında işler yapacak insanlar olmanıza kapı aralayacak." diye konuştu.

Türkiye'deki altyapıyla beraber eğitim ve sağlıkla ilgili sunulan hizmetlerin kalitesinin dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edecek düzeyde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ülkede yaşayan insanların vizyon ve hayallerinin Türkiye'den ibaret olmaması gerektiğini vurguladı.

Bilal Erdoğan, Sudan, Mısır, Irak, Suriye, İran, Afganistan ve Pakistan gibi bölge ülkelerinin devamlı huzursuzluk ve iç savaşlara maruz bırakıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Etrafında hep zayıf devletler olsun ki İsrail bölgenin geleceğini tayin edebilsin diye... Bunların böyle olduğunu İsrailliler her yerde söylüyorlar ama bu bölge bizim bölgemiz. Biz de aslında böyle müdahalelere maruz kaldık. Bizde de 1980 darbesi oldu, ekonomik krizler oldu. Ta ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu darbe girişimlerini, ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini artık göğüsleyebilir hale gelinceye kadar. Yoksa bizim de muhtemelen Mısır, Irak, Suriye, İran gibi birkaç tur karıştırılıp 15 bin dolarlık milli gelir seviyesine çıkmamıza izin verilmeyecekti. Türkiye de zayıf kalacak, Amerika'nın ağzının içine bakacak, İsrail'e göre pozisyon alacak... Böyle bekleniyordu. Dolayısıyla daha da güçlü olmamız gerekiyor ki artık Türkiye'nin dışında da bu bölgedeki komşu, kardeş ülkelerin bu tür taarruzlara karşı dirençli olmasını sağlamamız icap ediyor."

Müslümanlar olarak bütün ümmetin dertleriyle dertlenen bir vizyonla dünyaya yaklaşılmasının gerektiğini kaydeden Erdoğan, bu ideallere yaklaşabilmenin reçetesinin güçlü bir ülke olmaktan geçtiğini dile getirdi.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin kaderini belirleyeceklerin en parlak kişilerin içinden gelmesi gerektiğini belirterek, "Ama en parlak öğrencilerimiz, gençlerimiz siyasete teveccüh göstermezse, sosyal bilimlere teveccüh göstermezse o zaman siyasetin sonuçlarından şikayet etme hakkımız yok. 'Bunu niye böyle yaptılar, niye böyle oldu?' demeye hakkınız yok. Çünkü bu herkese açık bir alan." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki doğum oranlarının son yıllarda düşmesinin Türkiye'nin çözmesi gereken önemli bir güvenlik meselesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yeni bir demografik el bombası şu anda ortada. Eğer buna hazırlık yapamazsak, karşılayamazsak, anlayamazsak, ülke olarak gerçekten kaybedeceğiz, zayıflayacağız, geriye gideceğiz. Gelecek sizin geleceğiniz, sizin yaşayacağınız gelecek. 'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı da bu tür programları genelde hukuk fakültelerinin yaptığını söyledi.

Şamlı, bu toplantıların liselerde de yapılmasının umut verici olduğunu dile getirerek, "Bana deseniz ki Batı medeniyetini üç kelimeyle özetler misiniz? Sömürü, soykırım ve köleleştirme... Bugün de devam ediyor. Mademki dünyanın hali böyle, adalet nasıl gelecek? ya da hangi anlayışa sahip olanlar adaleti yerine getirecekler? Hiç tereddütsüz şunu söylüyorum: Hukuk sistemlerinin felsefi arka planlarını da okuyan bir hukukçu olarak eğer kan gölüne dönen dünyamıza adalet gelecekse bunu yalnızca Müslümanlar yapabilir." dedi.

Öğrenciler, 3 gün boyunca yasa tekliflerini tartışacak

Törene, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul genelindeki 30'dan fazla liseden 120 öğrencinin katıldığı "Ömer Çam Meclis 25" isimli simülasyon toplantısında, 6 komisyonda siyaset ve toplum meseleleri tartışılacak.

Öğrenciler, 3 gün boyunca üyesi oldukları partileri ve görev aldıkları komisyonları kapsamında yasa teklifleri üzerine tartışmalar yapacak, değişiklik önerileri sunacak.

Genel kurul oturumlarında oylamalara da katılacak öğrenciler, demokratik bir yasama simülasyonunu deneyimleme fırsatını elde edecek.