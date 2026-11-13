Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomiye ulaşabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomiye ulaşabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilal Erdoğan, Lübnan\'ın 200 milyar dolarlık ekonomiye ulaşabileceğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilal Erdoğan, Beyrut'ta yaptığı açıklamada Lübnan'ın uygun koşullar sağlanması halinde 200 milyar dolarlık bir ekonomiye ulaşabileceğini belirtti. Erdoğan, Lübnan ve Suriye'deki istikrarın Türkiye'nin doğrudan çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.

?????/ ???? ??? ?????/ ????????

??? ???? ???? ????? ????? "??? ?????" ??????? ???? ???????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ??????.

???? ???? ???????? ???? ????? ??? ??????? ????????? ?????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???? 200 ????? ?????? ??? ?????? ?????? ????????.

????? ???????? ???? ??????? ?? ???? ?????? "???? ??????? ???????????? ??? ????? ??????"? ??? ????? ????????.

???? ???????? ???? ??????? ??? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????????.

????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ???? ??????? ????? ???????? "?????"? ???????? ?? ????? "??????? ??????? ????????".

?????? ?? ?????? ????? ?????? ?????????? ????????? ???? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ??????? ????????.

** ??????? ??????

???? ???? ??????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ????? 200 ????? ?????.

?????? ?? ????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ???? ??????? ????????? ??? ?????? ?????? ???????? ????????? ????????.

???? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ???????? ?????? ??????? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ??????? ??????????.

??? ??? ??? ???? ???? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????????? ????? ????? ????? "??????? ?????".

????? ?? ?????? ???? ??? ????? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ????? ?????????? ???????.

???? ???? ??????? ?? "????? ??? ????? ????? ??? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ???? ?? ??? ??? 1967? ????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ??? ????? ??????? ??????????? ???? ?? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ??????? ?? ???????".

????? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ??????? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ????? ?????? ??? 15 ???.

???? ??? ?? ??????? ??????? ????? ????? ?? ???????? ????????? ????????.

??????? ???? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??????? ??????? ??? ????? ???????? ??????.

???? ?? ?????????? ?? ????? ?? ??? ???????? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??????.

???? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ???????? ??? 72 ??? ???? ???? ??? ???????? ?????????? ???? ???? ??? ??????? ???????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ???????.

** ????????? ?? ???????

??? ????? ?????????? ????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??????????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ??????.

????? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ???25 ???????.

???? ??? ???? ???? ????? ?? ?????????? ???????? ????? "????" ?"????"? ????? ??? ???? 10 ??? ?? ??? ?? ????????? ????? ???? ?? ????? ??????.

??? ???? ???? ??????? ?? ??????? ??????????? "???????"? ????? ?? ??? ????? ?500 ??? ???? ?? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????? ???? ????? ??????.

?????? ?? ??? ???????? ???? ????? ????????? ?? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ??????.

** ??? ????? ?????

?? ????? ??? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ???? ????? ???????? ????? ???? ??????? ???25 ???????? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ??? 275 ????? ????? ??? 2000 ??? ?? ????? ???????? ????? ?????? ?? ???? ?? 7 ?????.

????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??? 50 ????? ????? ??? 400 ????? ?????.

????? ?? ???????? ??????? ???? ???????? ??????? ????????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ???????.

?????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ????.

????? ??? ??? ????????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ????????.

???? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ???? ?? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?? ???? ???? ???? ??????.

?????? ?? ??? ??????????? ??? ?????? ???????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ????? ??????.

** ????? ??????

????? ?????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ????? ??????? ?????? ????? ??? ??????.

??? ??????? ????? ????? ???? ???? ??????? ???????? ????? ??? ???????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????.

???? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ?? ??? ????????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ???????? ?????????? ??????.

???? ??? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ???? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ?? ????????.

????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ???? (??????)? ??? ???? ???? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ??? ???????.

????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? 2010 ??? ???? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ????? ???? ?????? ????????.

????? ?? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???? ??? ????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ??? 16 ????.

** ????????? ??????

??? ??? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ????????? ????????? ???????? ?? ??????? ????????.

????? ?? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???????.

????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ?????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????.

??? ???? ?????? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??????? ?????????.

???? ??? ????? ???????? ?? ????? ????? ????? ??? ???? ??????? ????????? ????????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ???? ??? ??? ????? ???????? ????? ???????.

** ????? ???????

?????? ??? ???? ????? "??????? ??????? ????????" ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ???????? ????????? ???????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? ??? ??? ???????.

????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ??????? ????????? ????????? ????????? ??? ??????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????????? ???????? ???????? ????????.

???? ??? ???? ??????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ??????? ??????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ??????? ?? ????? "???????"? ????? ??? ??????? ?????? ???? ?????.

???? ????? ?? ???????? ??? ??????? ???? ????? ???? ????? ???????? ??? ?? ????????? ???????? ???????? ???????? ????? ??????.

?????? ?? ????? ???? ?????? ??????? ?? ???? ???????? ??????????? ??? ??????????? ???? ????? ???? ??? ????? ????? ????? ?????.

????? ????? ?? ?????? ???? ????? "???? ???????"? ???? ???? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ???????? ????? ?? ??? ???? ??????? ??? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????? ??????? ?????.

Kaynak: AA
Bilal ErdoğanOrta DoğuEkonomiTürkiyeSuriyeBeyrutLübnanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
İran’a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Sözleşmesi feshedilecek Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor Sözleşmesi feshedilecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
İçerenköy’de haciz işlemi sürerken ev sahibi pencereden beton zemine düştü İçerenköy'de haciz işlemi sürerken ev sahibi pencereden beton zemine düştü
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı Süper Lig’e geri dönüyor Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
“Erdoğan” haberi nedeniyle tutuklanmıştı Karar açıklandı “Erdoğan” haberi nedeniyle tutuklanmıştı! Karar açıklandı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
23:42
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:37
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
22:09
Sergen Yalçın’a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
Sergen Yalçın'a eski sözü hatırlatıldı: Barış Alper sol açıkta oynadı
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 02:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomiye ulaşabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android