Bilal Erdoğan: Öğretmenlerimize Daha Çok Değer Vermeliyiz - Son Dakika
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Bilal Erdoğan: Öğretmenlerimize Daha Çok Değer Vermeliyiz

28.05.2025 16:50
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Alanya'da açılışı yapılan Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde konuşan Bilal Erdoğan, geleceğin öğretmenlerini teşvik etmenin önemini vurguladı. Okul, teknolojik derslerle donatılmış olup, hayırseverler tarafından yaptırılmıştır.

Bilal Erdoğan: "Öğretmenlerimize daha çok değer vermeliyiz, çocuklarımızın öğretmen olmasını teşvik etmeliyiz"

"Öğretmen olmak isteyen çocuklarımıza aferin sana diyebilmeliyiz"

- Alanya'da Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mevlüt Uysal ve ailesi tarafından yaptırılan okul, Çıplaklı Mahallesi'nde 24 derslik, 120 öğrenci kapasiteli teknoloji sınıfları, yurt ve mescit ile hizmet verecek. Okulun açılışında konuşan Bilal Erdoğan, "Öğretmenlerimize daha çok değer vermeliyiz çocuklarımızın öğretmen olmasını teşvik etmeliyiz" dedi.

Alanya'da 2019 yılında yapımına başlanan ve eksizsiz tamamlanan Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi bugün yoğun katılım ile açılışı gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mevlüt Uysal'ın destekleri ve yardımı ile babasının ve annesinin isimlerini taşıyan okul A'dan Z'ye teknolojiler ile yaptırıldı. Okulun içinde Bilgisayar Tasarım Uygulamaları, Robotik Kodlama, Nesnelerin İnterneti, Mobil Uygulamalar, Web Tabanlı Uygulama Geliştirme, Siber Güvenlik Temelleri, Nano Teknoloji ve Malzeme Bilimi, Açık Kaynak İşletim Sistemi, Ağ Projesi, Blok Zincir, Oyun Programlama, Web Tabanlı İçerik Yönetimi, Dijital Tasarım, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Sosyal Medya, Enerji Teknolojileri ve Mesleki Gelişim Atölyesi gibi derslerle donatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılışta önce Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Açılış konuşması yapan ve yapılan bu okuldan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Uysal, "Çağdaşlık eğer bir medeniyete ulaşmak ise ufku görmek ise çağın gerekliliğine ulaşmaksa herhalde annem Alanya'nın Antalya'nın en çağdaş kadınlarından birisidir" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı açılış programında, "Babalar öğretmen olan çocuğu ile gurur duyar. Anneler babalar çocukların öğretmen olmaları için teşvik eder. Böyle olmaz ise çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz nasıl iyi olsunlar. Türkiye'nin artık eğitim altyapısı bu denli yerleşik bu denli başarılı bir duruma gelmişken, dünyada zirveyi gözetecek bir toplum inşa etmek istiyorsak o zaman toplum olarak hep birlikte öğretmenlerimize daha çok değer vermeliyiz çocuklarımızın öğretmen olmasını teşvik etmeliyiz. Öğretmen olmak isteyen çocuklarımıza aferin sana diyebilmeliyiz" dedi.

Açılış programında konuşan önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Okulumuza baktığımız zaman sadece sosyal imam hatip derslerin görüldüğü bir okul değil, robotik kodlama atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, Dijital tasarım, yapay zeka gibi donanımlarla, bunların yanında spor salonu, uygulama cami, halı saha ve uluslararası konferans salonu gibi sosyal donatılarla yapılmış örnek bir okuldur. Bu okulda öğrenim görecek öğrencilerimizin, sadece milli ve manevi değerler ile yoğrulmayacak, ama teknolojiyi de en iyi şekilde takip ederek gelecekte ülkemize büyük hizmetler yapacaklar" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise " Bir annenin dirayetiyle, basiretiyle ve verasetiyle bir portakal bahçesinin nelere vesile olduğuna şuan da hep birlikte tanıklık ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Antalyalı hayırseverlerin eğitim sistemine büyük katkı sağladıklarını belirten Vali Şahin, "Antalya, hayırseverlerin katkısıyla eğitim sistemimize büyük destek sağlamış bir şehirdir. Devletimizin inşa ettiği her sınıfa ek olarak, bir sınıfa de hayırseverlerimiz tarafından yapılıyor. Bu oran Alanya'da yüzde 60'ın üzerine çıkmaktadır. Bugün Alanya'da, anaokullarından iki üniversiteye kadar tüm okullarımız nicelik bakımından üst seviyededir. Niteliği artırmak için ise çocuklarımıza doğru bir eğitim vererek, onların büyük bir milletin evlatları olduklarını öğretmeli ve onlara bir istikamet kazandırmalıyız. Böylece gelişmiş eğitim yuvalarında, teknolojiyi ve çağımızın ruhunu yakalayabileceğiz" ifadelerine yer verdi.

Açılış programı gerçekleştikten sonra protokol üyeleri yapımı biten okulu gezdi. Sınıfta hafızlık öğrenimi gören öğrencileri ziyaret eden protokol üyeleri, öğrenciler ile sohbet ettikten sonra hediyeler takdim ettiler. Ayrıca Mevlüt Uysal ve ailesi tarafından hayır yemeği verildi.

Açılış programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ceren Ökten, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Hayırsever Mevlüt Uysal, Alanya Müftüsü İhsan İlhan, siyasi parti ve STK yetkilileri ve çok sayıda vatandaş, veli ve öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA

Bilal Erdoğan, Ahmet Uysal, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: Öğretmenlerimize Daha Çok Değer Vermeliyiz - Son Dakika

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