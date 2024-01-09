Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin İstifa Dilekçesini Verdi

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici uzaklaştırılan Semih Şahin'in, istifa dilekçesini verdiği bildirildi.

Şahin'in istifa dilekçesini Valiliğe teslim ettiği, Belediye Meclisinin toplanarak yeniden başkan seçeceği öğrenildi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Şahin, 25 Şubat 2022'de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Şahin görevden el çektirildikten sonra 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmişti.