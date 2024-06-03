Bilecik'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika
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Bilecik'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkusu

Bilecik\'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkusu

Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde binlerce vatandaş bir araya geldi. Şenliklerde pilav ve ayran ikramı yapıldı, dikiş kursları katılımcıları tarafından hazırlanan sergiler açıldı.

03.06.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla kentin tüm mahallelerinde düzenlenen "Hıdırellez Şenlikleri"nde binlerce vatandaş bir araya geliyor.

Bilecik Belediyesi'nin "Hıdırellez Şenlikleri" hafta sonu Bahçelievler, İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahalleleri'nde devam etti. Şenliklere katılan vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikram edildi. Bahçelievler Mahallesi sakinleri, şenlik için Uğur Mumcu Parkını doldururken, Beşiktaş ve İsmetpaşa Mahalle konaklarının da cadde ve sokaklarında şenlik coşkusu yaşandı.

Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şenliklerin birlik ve beraberliğin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Mahallelerimizde düzenlediğimiz Hıdırellez şenliğine katılarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Baharın müjdeleyicisi hıdırellezin bizlere sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Şenliklerde, Bahçelievler ve Beşiktaş Mahallesi'nde bulunan dikiş kursları katılımcıları tarafından hazırlanan sergilerin açılışı yapıldı.

Açılışı yapan Başkan Subaşı, "Mahalle sakinlerimizin hünerli elleriyle hazırlamış olduğu ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak kursiyerlerimize gerekli katkıyı vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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