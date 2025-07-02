Bilecik\'te Yangınzedelere Konteyner Ev

BİLECİK Valiliği, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında evsiz kalanlar için konteyner evler kurmaya başladı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Geçici değil, güvenli bir barınma sağlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Sakarya'da geçen hafta cuma günü çıkan, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine de sıçrayan orman yangınları güçlükle kontrol altına alınarak 3 günde söndürüldü. Orman yangınları nedeniyle valilik kararıyla 14 yerleşim yeri tahliye edilirken, Yangından en çok zarar gören Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek ve Tongurlar ile Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyleri, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

Bilecik Valiliği, orman yangınlarından etkilenenlerin konaklayabilmesi amacıyla konteyner evlerin yapımına başladı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, konteyner kurulacak alanlarda yapılan hazırlıkları yerinde incelerken, kısa sürede konteynerlerin tamamlanacağını söyledi. Vali Sözer, "Geçici değil, güvenli bir barınma sağlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmadık, bırakmayacağız. Bu süreci devlet-millet dayanışmasıyla en güçlü şekilde atlatacağız. Bu topraklarda yeşeriş nasıl birlikte olduysa, küllerinden doğuş da birlikte olacak. Devletin tüm kurumları sahada ve vatandaşların yanında yer alıyor" dedi.