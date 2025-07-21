Bilecik ve Sakarya'da Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Bilecik ve Sakarya'da Orman Yangınları Kontrol Altında

21.07.2025 22:33
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Tarım Bakanı Yumaklı, Bilecik ve Sakarya'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Geçen hafta sonu ve bu hafta yüksek sıcaklıklar nedeniyle yoğun risk bulunduğunu farklı iletişim kanallarıyla kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Yumaklı, bu süreçte başta riskli bölgeler olmak üzere yangın çıkmaması için gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Aktif iki yangına değinen Yumaklı, "Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden bir yangın söz konusuydu. Bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Geyve'deki yangın

Yumaklı, aynı bölgede, Sakarya'nın Geyve ilçesinde saat 17.10'da orman dışı alanda başlayan ve ormana sirayet eden bir yangının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesinde diğer kurumların katkılarıyla birlikte çok ciddi bir kara müdahalesiyle yangının söndürülmesi çalışmaları başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçlarımız yangının bulunduğu alana giremedi. Ancak saat 11.00 gibi bu sisin ve yoğun dumanın dağılmasıyla yine havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbiren boşaltıldı. Bu köylerde üç ev, bir ahır, bir samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü."

Yangında can kaybının yaşanmadığını ifade eden Yumaklı, "Ancak her seferinde ifade ediyoruz, bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi şekilde hasar alıyor ve ciğerlerimiz yanıyor tabiri caizse. Onlar için de üzgün olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Müdahaleler sonucunda yangında öğle saatlerine doğru iyimser bir tablonun yaşandığına işaret eden Yumaklı, ancak öğleden sonra kararsız ve değişken yönlere doğru yangının hızının arttığını bildirdi.

"Önümüzdeki 12 saat çok kritik"

Yumaklı, saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarla, yanmayan yerlere alev atması ya da yanan yerlerde tekrar alevlenmeler olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, öğleden sonra Bilecik sınırlarına geldi. Şu anda Osmaneli sınırları içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Bu faktör, bizim ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar maalesef ki zaman zaman yangına müdahale eden ekiplerimizin de risk altında olmasına, tehlike atlatmasına sebep oldu. Özellikle önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya sadece bu bölgeden değil, ülkemizin farklı bölgelerinden de çok yoğun şekilde araç takviyesi gün içerisinde yapmıştık. Şu anda orman teşkilatımız ve ilgili kurumlar bu bölgede özellikle iki noktada alevlere çok ciddi şekilde müdahale ediyor. İnşallah olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum sabah saatlerine doğru. Sakarya ve Bilecik'te bu yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum."

Yumaklı, ellerindeki her türlü vasıtayla ekiplere su taşıyan, yardım eden, destek olan bölge halkına da teşekkür etti.

"15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz"

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerinin sürekli vurgulandığına ve riskin düşük olduğu yerlerde de artık sıkça yangınların çıktığına dikkati çekti.

Özellikle Batı Karadeniz'in iç kısımlarıyla İç Anadolu'nun batısı olarak adlandırabilecek bölgelerin yangın riski açısından problemli yerler olarak önlerine çıktığını söyleyen Yumaklı, "Son iki yangın, Sakarya ve Bilecik'e dair istatistik vermek istiyorum. Geçen yıl 1 Ocak-21 Temmuz arası bu iki ilimizde, orman dışı yangını saymıyorum, orman yangını 39 iken, bu yıl aynı dönemde 55 yangın çıktı. Yani yüzde 40'lık bir artış var." dedi.

Orman teşkilatı ve Bakanlık olarak 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olduklarının altını çizen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle içinde bulunduğumuz hafta ve hafta sonunun yangın açısından çok çok riskli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sadece üç gün öncesine göre, bugün 12 derece birden sıcaklıkları artan illerimiz oldu. Örneğin Adana'da 50, Antalya'da 47 dereceyi buldu bu sıcaklık artışları. Elbette hep söylediğimiz gibi en maliyetsiz, en problemsiz, en kolay yangın söndürme, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bunu biz vatandaşlarımızla omuz omuza başarabiliriz ancak. Yangınla ilgili bilgilendirmelere devam edeceğiz. Umuyorum ki rüzgarın şiddetinin azalması ve nemin artması arkadaşlarımızın mücadelesini kolaylaştıracaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik ve Sakarya'da Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

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